Der SV Atlas Delmenhorst befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison. Wann genau diese beginnt, ist aber noch unklar. (INGO MÖLLERS)

Der Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Nord ist zumindest ein Stückchen näher gerückt. Die Politik in Schleswig-Holstein hat ein Einsehen und lockert die Regelungen für den Sport. Fußballer, Handballer und andere Mannschaftssportler im nördlichsten Bundesland können jetzt unter abgeschwächten Corona-Vorgaben mit ihren Amateurvereinen in die neue Saison starten. Auch Trainings- und Wettkampfspiele sind vom 19. August an erlaubt – unter strengen Hygiene-Vorkehrungen. Die Landesregierung in Kiel verständigte sich am Mittwoch mit mehreren Verbänden auf entsprechende Regeln. Beteiligt waren Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sowie die Spitzen des Landessportverbandes und der Landesverbände im Fußball, Handball, Volleyball und Basketball.

Zuschauer werden im Freien bis maximal 500 erlaubt, in der Halle weiterhin gar nicht. Auslöser für das Treffen war teils massive Kritik von Vereinen, dass Schleswig-Holstein zuletzt keine weiteren Lockerungen von Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen hatte. Demnach war bisher unter anderem Training höchstens in Zehnergruppen erlaubt. Damit entfielen auch Trainingsspiele im Land. Diese Regel fällt nun weg. Die Zahl der teilnehmenden Sportler orientiert sich künftig an der jeweiligen Sportart.

Die Spitzen der Verbände zeigten sich – mit Ausnahme der Zuschauerregelung für die Halle – zufrieden mit der Einigung. Innenministerin Sütterlin-Waack bescheinigte den Vereinen großartige Leistungen auch in der Pandemie-Zeit. Sie hätten sehr gute Hygiene-Konzepte vorgelegt. Gesundheitsminister Garg räumte ein, die bisherige Zehner-Regel sei für den Echtbetrieb nicht besonders realitätsnah gewesen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte den Sportverbänden zeitnah eine praktikable Lösung in Aussicht gestellt. „Das ist ein gewaltiger Schritt“, sagte der Vizepräsident des Landessportverbandes, Bernd Küpperbusch, zu der Verständigung.

Es gebe keine Sonderrolle für den Fußball, betonte dessen Landesverbandspräsident Uwe Döring. Der Fußball werde sich von November an auch aus den Hallen herausziehen, um Platz für die anderen Sportarten zu machen. Die Sportvertreter betonten die Bereitschaft, die Hygiene-Regeln einzuhalten, und sprachen von einem Vertrauensvorschuss des Landes. Die Vereinbarung besagt auch, dass die Öffnungen bei wieder dynamisch steigenden Infektionszahlen „angepasst“ werden könnten.

„Wir freuen uns, dass unsere Vereine nun ab der nächsten Woche weitere kleine Schritte hin zu einem ,normalen‘ Trainings- und Spielbetrieb machen können. Nun gilt es, mit den neuen Möglichkeiten verantwortungsvoll umzugehen. Wir appellieren an unsere Vereine und all ihre Mitglieder, die sich seit Beginn der Covid-19-Pandemie vorbildlich verhalten haben, mit den größeren Freiheiten weiterhin sehr sorgsam umzugehen. Dazu müssen sich alle Fußballerinnen und Fußballer unbedingt an die geltenden Bestimmungen halten und Hygienevorschriften weiterhin diszipliniert beachten“, teilt der Schleswig-Holsteinische Fußballverband auf seiner Internetseite mit.

Für die Regionalliga Nord bedeuten die positiven Nachrichten aus Schleswig-Holstein, dass nun drei der vier beteiligten Bundesländer die Grundlage für einen Saisonstart im September gelegt haben. Lediglich Hamburg hält noch an den strikten Vorgaben fest – und das kommt in der dortigen Sportszene natürlich gar nicht gut an. „Dass wir mit dem Zustand überhaupt nicht zufrieden sind, ist vollkommen klar“, sagt Karsten Marschner, Geschäftsführer des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV). Ob zügige Lockerungen kommen, wisse man nicht. „Wir würden uns das wünschen und haben den Wunsch bei der Politik hinterlegt“, erklärt Karsten Marschner.

HFV sieht sich benachteiligt

Im Moment werde jedoch nur auf die Aussage verwiesen, dass die aktuelle Verordnung bis Ende des Monats gelte. „Beim Sport ist das so nicht mehr nachvollziehbar“, ärgert sich der HFV-Geschäftsführer. „Dass unsere Regionalliga-Vereine dadurch natürlich einen Wettbewerbsnachteil haben, da müssen wir nicht drüber reden.“ Und je länger es dauere, bis Hamburg nachzieht, „desto massiver wird der Nachteil“, bemerkt Marschner.

In Niedersachsen und Bremen wurden die Regelungen bekanntlich schon vor einigen Wochen gelockert. Beim SV Atlas Delmenhorst hoffen sie, dass der Schritt in Schleswig-Holstein einen baldigen Saisonstart wahrscheinlicher macht – und dass Hamburg den gleichen Weg einschlägt. Erst dann würden für alle Mannschaften in den beiden Regionalliga-Staffeln die gleichen Voraussetzungen gelten. Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SVA, vergleicht die Situation im Gespann Schleswig-Holstein/Hamburg mit der im Duo Niedersachsen/Bremen. Wenn in Niedersachsen die Regelungen gelockert werden, müsse Bremen nachziehen. „In Hamburg ist das jetzt ähnlich. Dann musst du reagieren“, meint Fuhrken. Er ist überzeugt, dass sich der Norddeutsche Fußball-Verband, der für die Regionalliga zuständig ist, zeitnah zu der ganzen Thematik äußert. „Ich hoffe, dass endlich eine Aussage kommt.“ Das wird auch der Fall sein. Vonseiten des NFV heißt es, dass man noch Details abstimmen müsse. In den kommenden Tagen soll es jedoch eine Mitteilung geben.

Die Regionalliga Nord wurde für die kommende Spielzeit bekanntlich in zwei Staffeln geteilt. Die Aufteilung der 22 Mannschaften erfolgte anhand regionaler Gesichtspunkte. Atlas bekommt es in der Südstaffel mit den U23-Teams des SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg und von Hannover 96 zu tun. Die weiteren Kontrahenten heißen HSC Hannover, TSV Havelse, VfV Borussia Hildesheim, SSV Jeddeloh, FC Oberneuland, VfB Oldenburg und BSV Rehden.

In der Nordstaffel treten Altona 93, SV Drochtersen/Assel, Weiche Flensburg 08, Hamburger SV U21, Heider SV, Holstein Kiel U23, 1. FC Phönix Lübeck, Lüneburger SK, Eintracht Norderstedt, FC St. Pauli U23 und Teutonia 05 Ottensen an.