Der SV Atlas Delmenhorst tritt dieses Jahr im DFB-Pokal an. (Lukas Schulze/dpa)

Gegen wen spielt der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst in der ersten Runde des DFB-Pokals? Klar ist, dass es ein Erst- oder Zweitligist wird. Die Auslosung beginnt an diesem Sonnabend um 18 Uhr und läuft live in der ARD. Die ehemalige Nationalspielerin Nia Künzer agiert als Losfee. In Delmenhorst gibt es zwei Public Viewings. In der Vereinsgaststätte Jan Harpstedt am Hasporter Damm läuft die Übertragung auf mehreren Fernsehern. Nach Gesprächen zwischen dem Atlas-Fanclub Blau-Gelb Reloaded, der DWFG und Gastronom Manuel Mutlu gibt es zudem die Möglichkeit, die Auslosung live im Markt Eins am Rathausplatz auf mehreren Monitoren im Außen- und Innenbereich zu verfolgen.