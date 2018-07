Marten Franke und die Nordlichter setzten eine Duftmarke. (fotos: Eintracht Oberlübbe)

Oberlübbe. Die Nordlichter haben mit einem starken zweiten Platz beim gut besetzten Beachhandball-Supercup in Oberlübbe ihre Ambitionen unterstrichen, dieses Jahr ein gewichtiges Wort um die Deutsche Meisterschaft mitzureden. Das Team mit Frederic Oetken und Stefan Timmermann von der HSG Delmenhorst, den Harpstedtern Yannick und Maurice Dräger sowie dem ehemaligen Akteur des TV Neerstedt, Hendrik Sander, musste sich erst im Finale den Sand Devils mit 0:2 geschlagen geben. „Beide Sätze waren sehr knapp, aber die Devils haben verdient gewonnen. Sie waren abgezockter und haben das gut gemacht“, berichtete Sander. Mit der Leistung der Nordlichter zeigte er sich zufrieden. „Es passen zwar noch nicht alle Abläufe, aber es wird immer besser. Wir waren fast mit der ganzen Mannschaft da, kommende Woche beim Turnier in Hamburg sind wieder fast alle dabei“, blickte er voraus. Dort – oder eine Woche später in Hannover – benötigen die Nordlichter noch eine solide Platzierung, um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft endgültig zu sichern. Bei der vorhandenen Qualität ist das jedoch eher Formsache.

Im westfälischen Oberlübbe, dem Turnier mit den drittmeisten Qualifikationspunkten in dieser Saison, marschierten die Nordlichter mit vier Siegen in vier Spielen souverän und ohne Satzverlust durch die Gruppenphase. Im Viertelfinale siegte das Team gegen die Sand Devils U21, im Halbfinale wartete der Dauerrivale Beach & Da Gang. Der erste Satz ging knapp verloren, den zweiten holten die Nordlichter souverän und entschieden die Begegnung dann im Shootout. „Es ist wichtig für uns, Beach & Da Gang schon mal im Vorfeld der Deutschen Meisterschaft zu besiegen und eine Duftmarke zu setzen“, betonte Sander.

Sandmöpse scheitern im Viertelfinale

Mit einem dezimierten Kader reisten die Sandmöpse nach Oberlübbe. Mit Karen Tapkenhinrichs, Katharina Stuffel und Lisa Busse waren drei Akteurinnen der HSG Hude/Falkenburg dabei, dazu kamen unter anderem Agnieszka Blacha und Delia Mathieu vom TV Neerstedt. Die Vorrunde überstanden die Beachhandballerinnen mit zwei Siegen und einer Niederlage als Gruppenzweite und qualifizierten sich so für das Viertelfinale. Damit stand fest, dass die Sandmöpse mindestens 130 Punkte auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft einsammeln würden.

Mehr wurden es letztlich nicht, auch wenn Hendrik Sander von den Nordlichtern das Coaching an der Seitenline übernahm. Im Viertelfinale unterlag das Team dem späteren Sieger Bonn Bons knapp mit 1:2 im Shootout. Bereits den ersten Satz verloren die Sandmöpse lediglich via Golden Goal. „Das Spiel hätten wir auch gut gewinnen können“, berichtete Svea Kramer, die in der Jugend für Neerstedt spielte und mittlerweile nur noch im Sand aktiv ist.

Nach dem bitteren Aus war die Luft raus. Beide Platzierungsspiele gingen mit 0:2 verloren, sodass die Sandmöpse das Turnier auf Rang acht beendeten. „Wir können auf der Leistung der Vorrunde und des Viertelfinals aufbauen. Wir sind schon zufrieden, gerade wenn man bedenkt, dass wir einen kleinen Kader hatten“, meinte Kramer. Auch für die Beachhandballerinnen geht es bereits am Wochenende in Hamburg weiter. „Dann sind wir wohl mit elf Mädels da und wollen das Viertelfinale überstehen“, blickte Kramer voraus.