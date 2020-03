Der SV Baris Delmenhorst (rot) und der FC Hude lieferten sich ein umkämpftes Hinspiel, das die Delmestädter 3:2 gewannen. (INGO MÖLLERS)

Wohl dem, der einen Kunstrasenplatz hat: Während in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg reihenweise Fußballspiele ausfallen, startet der FC Hude am Sonntag gegen den SV Baris Delmenhorst in die Rückserie der Bezirksliga. Diese Partie hat vor allem für Hude große Bedeutung: Mit einem Heimsieg würden die Huder den Abstiegsplatz verlassen, auf dem die Elf von Trainer Lars Möhlenbrock überwinterte. Zudem ist der Start in eine Halbserie immer wichtig und ein Erfolg in einem Derby kann Aufrieb für die kommenden Partien liefern. Gleichsam birgt der Auftakt gegen die spielstarken Delmestädter auch die Gefahr, direkt in ein kleines Loch zu fallen. Der SV Baris rangiert auf Position sechs der Tabelle und hat bislang acht Punkte mehr gesammelt als die Huder. Noch zwei Plätze weiter vorne steht der SV Tur Abdin Delmenhorst. Ins Aufstiegsrennen wird allerdings auch die Elf von Trainer Andree Höttges nicht mehr eingreifen können: Vorneweg gehen die beiden Wilhelmshavener Teams, Frisia und SV, mit großem Vorsprung in den zweiten Saisonteil.

SV Tur Abdin Delmenhorst

Die Vorbereitung bei den Aramäern lief nicht optimal. „Sie war sehr wechselhaft. Spieler haben wegen Urlaub, Krankheit oder Verletzungen gefehlt. Zudem sind die Bedingungen in Delmenhorst bekanntermaßen nicht gut. Ich hatte schon bessere Vorbereitungen, aber sie war okay“, ordnet Höttges ein. Dennoch geht Abdin am Sonnabend, 15 Uhr, im heimischen Düsternortstadion gegen den TSV Abbehausen favorisiert in die Begegnung. Doch bei den Abdinern weiß man nie so genau. „Mal gucken, was wir auf den Platz bringen können. Wir haben die Möglichkeit, jeden Gegner zu schlagen. Aber wir haben auch immer wieder den ein oder anderen Tag dabei, wo wir gegen schwächere Teams verlieren. Die Jungs können es, aber es fehlt noch etwas, um richtig erfolgreich zu sein“, berichtet Höttges.

Er meint damit die Mentalität: „Das persönliche Verhalten und auch das Defensivverhalten als Team haben uns in der Hinrunde einige Punkte gekostet. Man muss gewisse Tugenden auf den Platz bringen. Ich kann da nur immer wieder drauf hinweisen“, berichtet der Coach. Er zieht einen Vergleich zur Bundesliga. „Union Berlin spielt beispielsweise nicht den schönsten Fußball, hat aber mehr Punkte als die Nachbarn hier um die Ecke. Und die Grün-Weißen haben an sich die besseren Leute. So etwas muss man sich immer wieder vor Augen halten“, sagt Höttges.

SV Baris Delmenhorst

Ähnliche Probleme wie Abdin hatte auch der SV Baris in der Vorbereitung. „Wir konnten auf dem hinteren Teil unserer Anlage halbwegs trainieren, aber die meisten Testspiele mussten witterungsbedingt abgesagt werden“, berichtet Coach Önder Caki. Die Mannschaft habe daher viel im Fitnessbereich gearbeitet, mehrere Kurse im Studio absolviert. „Eingespielt sind wir natürlich noch nicht und es fehlen auch ein paar Schlüsselspieler, aber wir sind stark genug, um in Hude zu punkten“, meint Caki. Er erwartet den Gastgeber aufgrund von dessen Vorbereitung auf Kunstrasen in besserer Form, allerdings hätten die Huder auch den größeren Druck. „An sich ist der Kunstrasen wie geschaffen für unsere technisch starken Leute“, meint Caki.

Zielsetzung für die Rückrunde ist es laut des Baris-Trainers, möglichst schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Vier Neuzugänge sollen dabei helfen. „Wir sind breiter aufgestellt, wollen sicher durchkommen und am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen. Viele Spieler sind unter ihren Möglichkeiten geblieben bisher. Einigen Spielern ist gar nicht bewusst, was sie leisten können. Wenn sie das mental schaffen und den Ehrgeiz entwickeln, ist hier sehr viel möglich“, meint Caki. Ziel sei es, diese Mentalität in den nächsten ein bis zwei Jahren in die Köpfe der Spieler zu bekommen.

FC Hude

Die Elf von Trainer Lars Möhlenbrock ist komplett im Spielrhythmus: Sechs Testspiele seit Anfang Februar absolvierte der FC Hude, trainierte zudem auf dem heimischen Kunstrasenplatz. „Wir haben sicherlich den Vorteil, dass wir kontinuierlich auf dem Platz waren und so das Ballgefühl haben. Wir konnten in den Testspielen viele Formationen und die Spieler auf vielen Positionen ausprobieren. Wir wissen, was funktioniert und was nicht“, sagt Möhlenbrock. Er erwartet einen fitten SV Baris zum Rückrundenauftakt am Sonntag, 14.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz an der Halle am Huder Bach. „Wir kennen Baris ganz gut, wissen um deren Stärken und Schwächen. In einem Derby will man natürlich noch mehr gewinnen als sonst“, blickt der Hude-Coach voraus. In der Hinrunde holte Hude in 16 Spielen nur 16 Punkte, ist Vorletzter. „Wir haben zwei Gesichter gezeigt: Fußballerisch war das gut bis sehr gut. Wir sind da auf einem höheren Niveau als im Vorjahr. Aber die Einstellung, die man vor, während und nach dem Spiel braucht, um zu gewinnen, war oft nicht da. Das war das große Defizit“, erklärt Möhlenbrock.

Das Thema Mentalität habe er mit seinem Trainerteam zuletzt vermehrt angesprochen. „Wir müssen da in die Spur kommen. In den letzten zweieinhalb Wochen in den Testspielen haben die Jungs das schon ganz gut umgesetzt“, sagt Möhlenbrock. In den nächsten Spielen komme es jetzt auf die Ergebnisse an. „Die Spieler müssen von der ersten bis zur letzten Minute da sein. Der Start gegen Baris ist wichtig, um Schwung mitzunehmen. Wir müssen jetzt in erster Linie Ergebnisfußball spielen. Wir stehen nicht im Keller, weil wir schlechten Fußball gespielt haben, sondern weil wir den Fußball schlecht gearbeitet haben. Das ist das Manko. Wir dürfen Spiele nicht mehr so leichtfertig verlieren“, blickt der Hude-Trainer voraus.