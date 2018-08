HSG-Trainer Jörg Rademacher hofft auf mehr Erkenntnisse als beim Erima-Cup vergangenen Sonnabend. Dort trat seine Sieben ersatzgeschwächt an, enttäuschte jedoch auch in spielerischer Hinsicht und in puncto Einstellung. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die heiße Phase der Saisonvorbereitung beginnt für den Oberliga-Aufsteiger HSG Delmenhorst. In rund zwei Wochen treten die Handballer im ersten Spiel der neuen Saison am Sonnabend,1. September, gegen die SG HC Bremen/Hastedt an. Eine Woche zuvor steht die erste Pokalrunde mit drei Gegnern auf dem Programm, die HSG-Coach Jörg Rademacher als letzte Testspiele nutzen will. An diesem Freitag und Sonnabend präsentiert sich Delmenhorsts Handball-Aushängeschild dem eigenen Anhang: Beim Engelbart-Cup tritt die HSG gegen den dänischen Drittligisten Nørre Djurs HK, Mitaufsteiger TSG Hatten-Sandkrug, Drittliga-Absteiger ATSV Habenhausen und den Oberligisten VfL Edewecht an.

Starkes Teilnehmerfeld

Mit drei der vier Gegner bekommen es die Delmestädter in dieser Spielzeit auch zu tun, wenn es um Oberligapunkte geht. Eigentlich sollte noch der Verbandsligist TV Neerstedt als sechstes Team mitwirken, doch die Grün-Weißen sagten kurzfristig ihre Teilnahme ab. So treten lediglich fünf Teams an. Durch die längere Spielzeit – statt einmal 30 Minuten, sind nun zweimal 20 Minuten angesetzt – sehen die Zuschauer jedoch nur unwesentlich weniger Handball, die einzelnen Teams kommen sogar auf etwas mehr Zeit auf dem Parkett.

In Neerstedt nahm die HSG vergangene Woche am Erima-Cup Teil und schloss diesen auf Platz fünf von sechs Teams ab. Rademacher zeigte sich mit der Leistung unzufrieden. Er erwartet beim Engelbart-Cup ein besseres Auftreten. „Auf jeden Fall wollen wir uns anderes verkaufen. Das heute war nur enttäuschend“, stellte er nach dem Erima-Cup fest. Die HSG war jedoch auch personell gebeutelt, trat ohne etatmäßigen Kreisläufer an, diverse Spieler waren angeschlagen. Rademacher hofft beim heimischen Turnier auf mehr Erkenntnisse als vergangene Woche, weil er dort aufgrund des eingeschränkten Kaders keine habe gewinnen können. Zudem bemängelte er in Neerstedt die Einstellung und die geistige Frische. Auch in diesem Bereichen erwartet er eine Steigerung.

Gespielt wird beim Engelbart-Cup im sogenannten Round Robin System. Das heißt, dass jedes Team gegen jedes andere antritt. Aus den Ergebnissen wird eine Tabelle erstellt, die beiden erstplatzierten Mannschaften treten anschließend im Finale gegeneinander an.

Den Auftakt am frühen Freitagabend machen die TSG Hatten-Sandkrug und der VfL Edewecht ab 18 Uhr, anschließend messen ab 18.50 Uhr die HSG und der dänische Drittligist Nørre Djurs HK ihre Kräfte. Alle Teams spielen am Freitag jeweils zweimal, die letzte Partie des Tages beginnt um 21.20 Uhr, wenn die Dänen gegen den ATSV Habenhausen auf das Parkett treten. Am Sonnabend beginnt die zweite Runde um 13 Uhr mit der Begegnung zwischen Habenhausen und der HSG. Auch an diesem Tag treten alle Teams in der Gruppenphase zweimal an. Das Finale der beiden besten Vorrunden-Mannschaften ist auf 17.10 Uhr terminert. Der Eintritt beim Engelbart-Cup ist frei, das Budget liegt bei 2300 Euro, die der Autohaus-Inhaber Manfred Engelbart trägt.

Vergangenes Jahr traten noch acht Teams um den Pokal an, diese spielten jedoch vor allem in der Verbandsliga. Die Qualität ist dieses Mal also höher. Die HSG erreichte 2017 das Finale und unterlag dort nach Siebenmeterwerfen dem VfL Edewecht.