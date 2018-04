Knapp 320 Radsportler nahmen daran teil und radelten durch die Wildeshauser Geest. Die Veranstalter waren mit der überdurchschnittlichen Beteiligung sehr zufrieden, hatte doch das Wetter mitgespielt und somit auch Radsportler aus weiter Ferne angelockt – ein Teilnehmer kam aus Brandenburg.

Die RTF gilt bei Athleten als willkommene Trainingseinheit. Positiv für den RV Urania Delmenhorst: Alle Teilnehmer überstanden die Fahrt unbeschadet, Stürze und Unfälle blieben aus. Doch ein Punkt war dem Radsportverein ein Dorn im Auge: Abgenommene, verdrehte, versetzte Richtungspfeile. „Leider kommen solche böswilligen Scherze immer mal wieder vor, dass irgendwelche Spaßvögel die Richtungspfeile abnehmen, verdrehen oder sogar in andere Richtungen anbringen. Das ist nicht wirklich spaßig, da es bei den Wendemanövern von größeren Radfahrgruppen schnell auch zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommen kann. Das will sich niemand wirklich ausmalen, was da alles passieren könnte“, schrieb der Verein in seiner Pressemitteilung.