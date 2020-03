Ralf Eilenberger coachte den TV Munderloh in der Kreisliga. Der Ex-Profi kennt die hiesige Fußballregion gut. (Janina Rahn)

Ralf Eilenberger übernimmt zur Saison 2020/21 das Traineramt beim aktuellen Fußball-Kreisligisten SV Atlas Delmenhorst II. Der gebürtige Westfale erhält einen Zweijahresvertrag. Damit steht der Nachfolger des bisherigen Coaches Daniel von Seggern fest, der den Verein am Ende der Spielzeit auf eigenen Wunsch verlassen wird. Die Oberliga-Reserve steht als Tabellenführer der Kreisliga vor dem Aufstieg in die Bezirksliga.

Der 54-jährige Ex-Profi Eilenberger hatte zuletzt den Kreisligisten TV Munderloh trainiert und freut sich nach einer selbst gewählten Auszeit auf seine neue Aufgabe: „Wir hatten sehr gute Gespräche. Das Konzept und welchen Weg Atlas in Zukunft gehen möchte, haben mich voll begeistert. Da brauchte ich nicht lange überlegen, um ein Teil dieses Teams zu sein und mitzuhelfen, diesen Weg zu gestalten. Meine Aufgabe besteht darin, Bindeglied zwischen der ersten Mannschaft und der U19 zu sein, junge Spieler an die Herren und dann weiter an die erste Mannschaft heranzuführen.“

Bastian Fuhrken, Leiter Sport, ist von Eilenberger überzeugt. „Ralf hat in Munderloh gute Arbeit abgeliefert und bewiesen, dass er erfolgreich junge Spieler in den Herrenbereich integrieren kann. Da sehen wir eine wichtige Aufgabe, die unsere Zweite erfüllen soll. Zudem legen wir großen Wert darauf, dass es menschlich passt, und auch da haben wir ein sehr gutes Gefühl. In den letzten acht Jahren wurde hier unermüdlich und an jeder Stelle mit viel Leidenschaft gearbeitet, der Verein und die damit verbundene Philosophie stehen über allem. In den Gesprächen mit Ralf war mir sehr schnell bewusst, dass bei ihm das Herz am richtigen Fleck sitzt“, ordnet Fuhrken die Verpflichtung des neuen Trainers ein.

Besonders wichtig, betont der Sportliche Leiter, war es dem Verein, bei der Trainerentscheidung auch die Mannschaft mit im Boot zu haben. „Wir haben über einen längeren Zeitraum intensive Gespräche mit dem Mannschaftsrat geführt, um detailliert zu erfahren, welche Erwartungen die Mannschaft hat. Viele Spieler gehen seit Jahren den Weg mit dem Verein und haben die Entwicklung mit ihrem sportlichen Einsatz vorangetrieben“, sagt Fuhrken.

Eilenberger, der als Torwart unter anderem 54 Bundesligaspiele für Wattenscheid 09 absolvierte, kann mit einem festen Stamm für die neue Spielzeit planen. „Sofort haben viele Spieler ihre Zusage für die nächste Saison ausgesprochen. Auf diese Weise konnten wir Ralf in den Gesprächen schon aufzeigen, wie ein möglicher Kader in der kommenden Spielzeit aussehen wird, aber auch er kann nun seine eigenen Gedanken noch einbringen“, berichtet Fuhrken.

Eilenberger bringt nicht nur Bundesliga-Erfahrung mit, er kennt auch die Region gut. Er lief 122-mal für den VfB Oldenburg auf, darunter zwölfmal in der 2. Bundesliga. Der 54-Jährige wohnt in Bookholzberg.