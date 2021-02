Ist immer noch für den TuS Heidkrug aktiv und denkt noch lange nicht ans Aufhören: der Ex-Werderaner Ralf Faulhaber. (Ingo Möllers)

Viele Kinder träumen wohl davon, Fußballprofi zu werden und mit den Superstars gemeinsam auf dem Platz zu stehen. In Erfüllung geht dieser Traum aber nur für die wenigsten. Ralf „Schoko“ Faulhaber ist hierfür ein gutes Beispiel. In seiner Karriere lief der Delmenhorster von 1989 bis 1994 insgesamt 115-mal für die Reserve des Bundesligisten SV Werder Bremen in der Oberliga Nord auf. Die Chance, den Sprung zu den Profis zu schaffen, war also zum Greifen nah. Am Ende reichte es aber nicht, sodass Faulhaber weiterzog und im Amateurbereich seinen Weg ging. „Mit dem Verlauf meiner Karriere, wenn man das so nennen darf, bin ich wirklich sehr zufrieden. Natürlich hätte ich mehr erreichen können, doch darüber mache ich mir im Nachhinein gar keine Gedanken“, sagt der mittlerweile 50-jährige Faulhaber.

„Platz 11“ war über Jahre sein Wohnzimmer. Hier fühlte er sich im Schatten des Weserstadions pudelwohl und sorgte mit namhaften Werderanern wie Marco Bode, Andree Wiedener und Frank Rost in der Oberliga für Furore. Der Mittelstürmer steuerte insgesamt 29 Treffer bei und hatte einen großen Anteil an dem damaligen Erfolg der Werder-Reserve. Während einige seiner Teamkollegen den Sprung in die Bundesliga schafften, blieb die Tür ins Oberhaus für Faulhaber aber geschlossen. Den Grund für die ausgebliebene Beförderung in den Bundesligakader sieht er in der Verpflichtung des niederländischen Stürmers Arie van Lent. „Um Profi zu werden, braucht es viel Talent und Glück. Ich war in Sachen Kondition sicherlich nicht der Stärkste, aber vor dem Tor stand ich oft an der richtigen Stelle. Der neu verpflichtete van Lent wurde mir dann auf meiner Position vor die Nase gesetzt und vom Trainerteam direkt gehätschelt und getätschelt“, erklärt Faulhaber. An seine Zeit an der Weser erinnert sich Faulhaber dennoch gerne zurück. Gerade die Auftritte mit Werder II im DFB-Pokal wird er nie vergessen. Hier traf er unter anderem in der ersten Runde auf den FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach und den VfB Stuttgart.

In ganz besonderer Erinnerung behält er jedoch die Erstrundenpartie in der Saison 1990/91 gegen die SG Wattenscheid 09. Zwar verloren die Werderaner, die damals von Karl-Heinz Kamp trainiert wurden, mit 1:3, doch insgesamt brachte das Team den Bundesligisten nah an eine Niederlage. „Das Thermometer zeigte 45 Grad an. Die Hitze machte beiden Mannschaften zu schaffen. Dennoch hat Wattenscheid am Ende verdient gewonnen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir nach dem Abpfiff auf dem Boden lagen und nur noch der Hitze entkommen wollten“, blickt Faulhaber zurück.

Zukunft als Trainer denkbar

Im Sommer 1994 endete für Faulhaber das Abenteuer Werder Bremen. Mit dem Wechsel zum BV Cloppenburg widmete sich der Mittelstürmer einer neuen Herausforderung. Für den Delmenhorster war der lange Weg in die Kreisstadt erst mal eine gewaltige Umstellung. Denn für die Trainingseinheiten und die Spiele legte er regelmäßig einen Fahrtweg von rund 60 Kilometern zurück. „Trotz der beachtlichen Distanz hat es mir immer riesigen Spaß gemacht, den Weg nach Cloppenburg auf mich zu nehmen. Wir waren über Jahre eine eingeschworene Truppe und haben gemeinsam Höhen und Tiefen durchlebt“, betont Faulhaber.

Sportlich lief es in den vier Jahren in Cloppenburg durchaus gut. In seiner ersten Saison schaffte er mit den Schwarz-Weißen gleich den Aufstieg in die Regionalliga. Zwar ging es direkt im Folgejahr wieder zurück in die Oberliga, doch diese Erfahrungen möchte Faulhaber nicht missen. Auch deshalb, weil nach den Heimspielen die eine oder andere Party anstand. „Es war definitiv immer lustig, mit den Jungs zu feiern. Noch heute besteht zu einigen Kontakt.“

Auf den BV Cloppenburg folgten Wechsel zum SV Atlas Delmenhorst und zum Rotenburger SV. Seine letzte Herrensaison absolvierte Faulhaber in Heidkrug. Seit zehn Jahren spielt er nun für die Oldies vom Bürgerkampweg. Das Ende seiner aktiven Zeit hat der 50-Jährige aber noch lange nicht geplant. „Solange die Füße und Beine mitmachen, werde ich spielen. Aktuell müssen wir aber leider abwarten, wann es wieder erlaubt ist“, weiß Faulhaber.

Falls dann irgendwann doch mal Schluss sein sollte mit dem Fußballspielen, kann sich der gelernte Außenhandelskaufmann vorstellen, als Trainer an der Seitenlinie zu stehen. Bereits in der Vergangenheit hat er für kurze Zeit beim VfL Stenum und beim TuS Heidkrug gecoacht. Zuletzt war er einige Jahre als U19-Trainer in Heidkrug aktiv. „In letzter Zeit gab es weniger Anfragen, was sicherlich auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen ist. An sich könnte ich mir aber gut vorstellen, mein Comeback an der Seitenlinie zu geben. Der Reiz ist definitiv vorhanden. Wenn ein passender Verein anfragen sollte, würde ich mir das also gut überlegen“, sagt Ralf Faulhaber.