Wildeshausen. Im Grunde hatte Marcel Bragula nicht viel zu meckern. Dass es beim 2:1 (0:0)-Erfolg seines VfL Wildeshausen gegen den SV Falke Steinfeld aber lange Zeit spannend und am Ende noch richtig ereignisreich zuging, hätte eigentlich nicht sein müssen. Nach dem späten Ausgleich der Gäste (89.) markierte Robin Ramke den noch späteren Siegtreffer für sein Team (90.+1) und stellte so den dritten Dreier für den Fußball-Landesligisten sicher.

„Besser spät als nie. Aber wir hätten uns die turbulente Schlussphase ersparen können. Wir waren über 70 Minuten die klar bessere Mannschaft“, berichtete Bragula. In der ersten Hälfte sei es eine Partie gewesen, die „nur in eine Richtung“ ging, und zwar in die des Steinfelder Strafraums. Der VfL hatte viele gute Möglichkeiten – etwa durch Maximilian Seidel, Michael Eberle und Elias Schröder, der am Pfosten scheiterte –, doch ein Treffer sollte den Gastgebern erst einmal nicht gelingen. Das lag auch am einige Male stark reagierenden SV-Keeper Constantin Nieberding. „Wir müssen mit einem 2:0 in die Kabine gehen“, meinte Bragula.

Die Überlegenheit der Wildeshauser setzte sich im zweiten Durchgang fort. Und nun fiel auch das erste Tor der Begegnung. Nachdem Eberle gefoult worden war, verwandelte Lennart Feldhus den fälligen Elfmeter (50.). Anschließend hatte die Bragula-Elf weitere gute Möglichkeiten, um den Sack zuzumachen, nutzte sie aber nicht. So witterte Mitaufsteiger Steinfeld wieder Morgenluft und kam durch Halil Ablak zum Ausgleich. Doch das letzte Wort hatte der VfL in Person von Ramke, der einen Angriff schön vollendete.

So feierten die Wildeshauser den dritten Sieg im sechsten Spiel und haben nun bereits elf Punkte auf dem Konto. „Die ganze Liga ist eng zusammen. Du darfst dich nicht ausruhen. Es ist wichtig, dass wir unsere Heimspiele gewinnen“, betonte Bragula.