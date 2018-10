Juni Ausrichter der Ranglistenturniere der Verbände Delmenhorst und Oldenburg-Land. In der Halle des Delmenhorster TV am Wehrhahn spielen am Sonnabend ab 10 Uhr die Mädchen, Jungen sowie die Schülerinnen und Schüler A, B und C. Am Sonntag um 10 Uhr beginnen dann die offene Damen-Klasse, die Damen-Klasse bis zu 1200 QTTR-Punkten, die offene Herren-Klasse und die Herren-Konkurrenz bis zu 1600 QTTR-Punkten. Die ersten Vier jeder Nachwuchsklasse sowie der offenen Erwachsenen-Konkurrenzen qualifizieren sich direkt für die Bezirksvorranglisten. Anmeldungen sind bis zum 8. Juni bei Thomas Fleige per Mail an 1.vorsitzender@ttsc09.de oder telefonisch unter 01 63 / 4 39 27 88 oder bei Stefan Knauer unter 01 60 / 7 74 17 88 notwendig.