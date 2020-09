Der VfL Stenum um Yann Bartels holte im zweiten Spiel das zweite Unentschieden. (INGO MÖLLERS)

Schon nach zwei Spieltagen zeichnet sich ab, dass das zweite Jahr der Stenumer A-Junioren in der Fußball-Landesliga ein wenig komplizierter werden könnte als die erste Saison, die mit Rang drei endete. Nach dem 1:1 zum Start in Laxten kam der VfL bei der Heimpremiere nicht über ein torloses Remis gegen den VfR Voxtrup hinaus. „Am Ende steht ein 0:0 und wir haben nach zwei Spielen nur zwei Punkte“, bilanzierte Trainer Tim Müller. Er weiß natürlich, dass in dieser Saison mit nur 15 Spieltagen und sechs Absteigern alles passieren kann, in jede Richtung.

Im Vorjahr spielte der VfL coronabedingt ebenfalls nur einmal gegen Voxtrup, gewann auswärts durch einen Treffer von Ole Stolle kurz vor Schluss mit 1:0. Solch ein Lucky Punch blieb dieses Mal aus, er wäre auch nicht verdient gewesen. Im Grunde war es ein typisches 0:0-Spiel. Für die Trainer positiv, weil beide Mannschaften ihre Vorgaben extrem diszipliniert umsetzten. Für die 70 Zuschauer aber weitgehend spannungslos, trotz einiger guter Ansätze gab es kaum Torraumszenen. „Bei uns fehlte der letzte Pass in die Box“, drückte es Müller aus.

Akteure setzen Aufgaben um

Was die Stenumer U19 bis dato auszeichnet, ist ihre Kompaktheit. Unter der Voraussetzung, dass man gegen Voxtrup gerade erst das dritte Pflichtspiel bestritt, ist es tatsächlich bemerkenswert, dass jeder Akteur seine Aufgabe eins zu eins umsetzte. „Voxtrup wollte keinen Hurra-Fußball spielen“, analysierte Müller, „und wir haben gezeigt, dass wir uns auf den Gegner einstellen können. Nach vorne haben wir aber in der ersten Halbzeit zu statisch agiert.“ Aufs Tor der Gäste kamen nur zwei Fernschüsse. Yann Bartels prüfte VfR-Schlussmann Kristoffer Krebs aus 18 Metern (19.), kurz danach musste Krebs einen 20-Meter-Schuss von Bjarne Brokate über den Querbalken lenken.

Probleme bereitete den Stenumern Voxtrups Matteo Thate, der sich als hängende Spitze oft geschickt fallen ließ und dann mit Anlauf aus dem Mittelfeld kam. In der 39. Minute zwang Thate VfL-Keeper Emre Somuncu zu einer klasse Parade. Müller lobte später: „Emre hat ein Bombenspiel gemacht.“ Auch in der 43. Minute blieb Somuncu Sieger gegen Thate. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel stellte Voxtrups Nummer elf die Gastgeber mit seinem Solo vor Probleme, diesmal landete die Kugel am Außennetz.

Stenum hatte inzwischen sein System etwas modifiziert, schaltete zudem schneller um. Die größte Möglichkeit bereitete Marlon Rusch mit feinem Steilpass auf Yann Bartels vor, Stenums Sturmspitze verzog nur knapp übers Tor (52.). Auf der Gegenseite landete ein 25-Meter-Freistoß von Joscha Wübker nur Zentimeter neben Somuncus Gehäuse (62.).

Aber insgesamt hatten die Platzherren die Partie jetzt ganz gut im Griff. „Das hat mir viel besser gefallen“, sagte Müller. Defensiv spielte seine Mannschaft phasenweise fast mit Manndeckung. Das war besonders deshalb effektiv, weil der enorm laufstarke Simon Kösters Thate dadurch aus dem Spiel nahm. Dahinter gab Mitja Schwan fast einen klassischen Libero. Vorne gab es auch noch zwei gute Möglichkeiten durch den eingewechselten Nils Greulich, der sofort im Spiel war. Doch sein Kopfball nach Freistoß von Kösters strich nur knapp am langen Pfosten vorbei (71.). Und als ihm ein Querschläger am Sechzehner vor die Füße fiel, reagierte Torwart Krebs hervorragend (74.).

Mit ein bisschen Glück hätte es doch noch zum Lucky Punch kommen können. Can Colak hätte in der Nachspielzeit acht Meter vor Voxtrups Kasten eine Zehntelsekunde mehr Zeit gebraucht, aber so wurde ihm der einschussbereite Ball noch weggespitzelt.

Es blieb beim Teilerfolg, und auf den ersten Dreier muss der VfL Stenum noch mindestens zwei Wochen warten. Das geplante nächste Auswärtsspiel bei der JSG Emstek/Höltinghausen wurde aufgrund der vielen Corona-Fälle im Landkreis Cloppenburg bereits abgesetzt.