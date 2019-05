Tabea-Marie Meiners steht auf der Longlist zur EM. (FN/MARTIN FÖRSTER)

Warendorf. Ihre Gefühle übermannten Rebecca Horstmann: Weinend umarmte die Dressurreiterin ihren Wallach Friend of Mine (Fridolin), nachdem sie die erste Wertungsprüfung beim Preis der Besten gerade beendet hatte. Der Start in der Altersklasse der Jungen Reiter bedeutete der 19-Jährigen unheimlich viel, da sie zurzeit aus gesundheitlichen Gründen eine schwere Phase durchlebt. „Ich konnte einfach nicht anders, als zu weinen. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Mein Herz hätte es nicht verkraftet, hier abzusagen. Und dann hat Fridolin so unfassbar für mich gekämpft. Er hat das genial gemacht“, erzählte die Sportlerin des RV Ganderkesee freudestrahlend. Angesichts ihrer aktuellen Situation spielte das Ergebnis dabei nur eine Nebenrolle: Nach Rang 16 (68,132 Prozent) im ersten und Rang 18 (69,026) im zweiten Wertungsdurchlauf schloss sie die Gesamtwertung auf dem 15. Platz ab. Der Sieg ging unterdessen erwartungsgemäß an Semmieke Rothenberger aus Bad Homburg.

Wie ihre Chancen auf einen Start bei der zweiten Euro-Sichtung in Hagen stehen, konnte die 19-Jährige nicht einschätzen. „Ich würde mich freuen, in Hagen starten zu dürfen. Aber ich kann es auch absolut verstehen, wenn es diesmal nicht so ist“, sagte Horstmann. Bei ihr läuft es derzeit aufgrund ihrer angeschlagenen Gesundheit einfach ein Stück weit chaotisch ab. Einen festen Tagesablauf hat sie so beispielsweise nicht. Den Trainingsumfang hat sie mit Fridolin reduziert. Horstmann: „Es gibt gute und schlechte Phasen. Wenn es dieses Jahr am Ende ein Überbrückungsjahr wird, dann ist da eben so. Das tut Fridolin sicher auch mal gut.“

Neben Horstmann schickte der RV Ganderkesee mit Antonia Busch-Kuffner und Tabea Marie Meiners noch zwei Reiterinnen beim Preis der Besten ins Rennen. Und vor allem die 14-jährige Busch-Kuffner wusste zu überzeugen: Sie hat ihre ohnehin schon wochenlang anhaltend gute Form erneut bestätigt und gewann auf Daily Pleasure die Pony-Dressurwertung. „Ich bin superzufrieden und sprachlos. Das war ein tolles Turnier“, jubelte das Nachwuchstalent. Mit ihrem Pony erhielt sie für ihre Darbietung im ersten Durchgang schon starke 73,333 Prozent und siegten damit. Im zweiten Durchlauf schaffte es das Duo sogar, sich nochmals zu verbessern: Mit 76,195 Prozent triumphierte es. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir haben alle Ziele übertroffen“, sagte die 14-Jährige. Ihr Blick richtet sich nun gen Hagen. Mit dieser Leistung sollte sie auf jeden Fall bei der zweiten Euro-Sichtung an den Start gehen können.

Ihre Vereinskollegin Tabea-Marie Meiners hat derweil schon Gewissheit, sie steht auf der Longlist für die Europameisterschaften. Die finale Sichtung findet bei den Deutschen Jugendmeisterschaften statt. Diese werden vom 20. bis 23. Juni in Kreuth ausgerichtet. Zeigt sie dort eine ähnliche Leistung wie in Warendorf, dürften ihre Chancen jedenfalls nicht ganz so schlecht stehen. Beim Preis der Besten landete sie in der Altersklasse der Jungen Reiter auf dem vierten Rang.

Ebenfalls erfolgreich lief der Preis der Besten für Jette Lakeberg vom RC Hude: Auf Nadeshi beendete sie die Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L bei dem Ponyreitern auf dem zweiten Rang. Nach der Dressur sah es danach noch nicht aus, sie lag nach der ersten Teilprüfung auf dem achten Platz. Allerdings gelang dem Duo im Springparcours eine besonders starke Leistung: Als einziges Paar blieb es fehlerfrei. Ohne Strafpunkt hatte die Huderin zuvor auch das Gelände durchquert.