Silas Dohrmann (links) erzielte das 3:0 für die Stenumer. (INGO MÖLLERS)

Stenum. Der VfL Stenum ist für die am kommenden Sonnabend beginnende Fußball-Saison in der A-Jugend-Bezirksliga bestens gerüstet. In der zweiten Pokalrunde setzte sich die Mannschaft von Frank Radzanowski hochverdient mit 3:0 (1:0) gegen die JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte durch. Matchwinner war Niklas Reckler, der die ersten beiden Treffer selbst erzielte und das 3:0 auflegte. „Das hat richtig Spaß gemacht“, lobte Radzanowski, der von Co-Trainer und Herren-Bezirksliga-Spieler Maximilian Klatte unterstützt wird. Und selbst der 3:0-Erfolg fiel noch viel zu knapp aus. Neben Reckler war Lastrups Torwart Stephen Smulczynski sehr gut aufgelegt, der bei einem Dutzend klarer Chancen nur dreimal hinter sich greifen musste.

„Lastrup hat sich hier nicht versteckt, ich erwarte sie auch in der Liga ziemlich weit oben. Aber wir wussten, wie sie spielen. Deshalb sind wir immer schön in die Zweikämpfe gegangen und haben bei Ballgewinn sofort nach vorne gespielt. Insgesamt sind alle an ihre Leistungsgrenze gegangen“, freute sich Radzanowski. In der Tat war das Tempo der Stenumer Offensive der große Pluspunkt im Aufeinandertreffen zweier spielstarker Mannschaften mit ähnlichem System. In der Anfangsviertelstunde schien der Gast aus Lastrup überrannt zu werden, zwischen der 15. und 60. Minute war es freilich ein völlig offenes Spiel.

Sturmlauf zu Beginn

Beide Mannschaften hatten in der ersten Pokalrunde dem jeweiligen Gegner sieben Stück eingeschenkt. Die Stenumer hatten den Lokalrivalen SG DHI Harpstedt mit 7:1 eliminiert, Lastrup triumphierte mit 7:0 beim BV Garrel. Zunächst stand die JSG dem Sturmlauf der Platzherren jedoch machtlos gegenüber. Besonders Jan-Luca Rustler legte rasant los, nach seinem Querpass hätte Felix Oetjen bereits knipsen können (6.). Besser machte es Reckler beim 1:0 (8.), wobei die Vorarbeit von Tom Geerken mit einem Dribbling gegen drei Verteidiger unwiderstehlich war. So lange Geerken auf dem Platz stand, war es bemerkenswert, wie Stenums Nummer elf auch unter größter Bedrängnis immer wieder den Ball behauptete und zum Abschluss kam.

In der elften Minute flog sein Kopfball allerdings nur parallel zur Torlinie. Und als Lastrup durch Abass Keita nach einer Viertelstunde zur ersten gefährlichen Aktion kam, wurde die Partie offener. Die Chancen hatte aber weiter der VfL, besonders durch schnelle Umschaltsituationen. Geerken (23.) und Reckler (33.) zwangen Smulczynski zu Glanzparaden. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel verpasste Reckler nach toller Vorarbeit von Oetjen seinen persönlichen Doppelpack, den er dann nach einer Stunde doch noch schnürte. Geerken war wieder mal nicht von seinen Gegenspielern zu bremsen, Lastrups Schlussmann konnte den platzierten Schuss nur abklatschen, und Reckler vollstreckte überlegt zum 2:0 ins lange Eck.

Bemerkenswert war, dass auch Radzanowskis Wechsel keinen Bruch im Stenumer Spiel verursachten. „Wir haben immer 17 oder 18 Spieler beim Training. Ich kann wechseln und trotzdem läuft es“, erzählte der VfL-Trainer. Zwar war die Partie jetzt offener, weil Lastrup aufmachte und dadurch auch zu drei Möglichkeiten kam, die Marcel Rüdebusch zwischen den Stenumer Pfosten jedoch allesamt zunichtemachte. Doch nach einem Lattenwischer von Franko Hische (70.) flankte Reckler von links (Radzanowski: „Niklas kann es links wie rechts“) auf den Elfmeterpunkt, wo Kapitän Silas Dohrmann den Ball zum 3:0 und damit zur endgültigen Entscheidung ins lange Eck grätschte (79.).

Beim Punktspielstart am Mittwoch ist der VfL noch spielfrei, am folgenden Sonnabend steht gleich das Derby beim Landesliga-Absteiger TV Jahn Delmenhorst auf dem Plan. „Wir haben den Anspruch, ganz oben mitzuspielen. Das Potenzial für die ersten drei Plätze haben wir“, formuliert Radzanowski ehrgeizige Ziele, die nach gelungener Vorbereitung allerdings durchaus realistisch klingen. Die dritte Runde des Bezirkspokals ist auf Dienstag, 2. Oktober, terminiert. Stenum trifft hier auf eigenem Platz auf den VfL Oldenburg. Der TuS Heidkrug, der gegen den SV Brake beim 1:0-Heimsieg das Drittrundenticket löste, empfängt den TSV Abbehausen.