Nils Giza ließ Ganderkesees Torhüter Christian Klattenhoff keine Chance und erzielte das vorentscheidende 3:0 für den TuS Heidkrug. (Ingo Möllers)

Fünf Spieltage trennen den TuS Heidkrug noch von der Fußball-Bezirksliga. Und nach dem souveränen 4:0 (2:0)-Erfolg gegen den TSV Ganderkesee fing selbst Trainer Selim Karaca an, ein bisschen zu rechnen: „Wir haben jetzt noch zwei schwere Spiele gegen den VfR Wardenburg und Harpstedter TB, aber der Ahlhorner SV hat auch noch zwei schwere Brocken. Dazu kommen drei Gegner, die wir schlagen müssen.“ Als da wären der TuS Hasbergen am kommenden Sonntag, danach das finale Heimspiel gegen den TV Jahn sowie zum Abschluss das Gastspiel bei RW Hürriyet, gegen den der TuS zunächst am 1. Mai das Pokalhalbfinale bestreitet.

Weil sich die Verfolgerschar am Freitag durch die 0:5-Heimklatsche des TSV Großenkneten gegen Harpstedt auf den Ahlhorner SV reduziert hat, glaubt ohnehin kaum noch jemand an ein Heidkruger Scheitern. Zumal sich die Mannschaft im Saisonverlauf weiterentwickelt hat. „Wir waren heute sehr souverän, sehr dominant. Spielerisch habe ich uns selten so stark gesehen wie heute in der ersten Halbzeit“, freute sich Karaca, dessen Team noch im Vorjahr fast nur auf Konter gesetzt hatte. Jetzt hatte es insbesondere im ersten Durchgang gegen Ganderkesee gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und hätte schon zur Pause mit 4:0 führen können.

Etwas schade war nur die sehr spärliche Zuschauerresonanz. Trotz zeitgleich stattfindender Jahreshauptversammlung hätte der Spitzenreiter gerne mehr als 40 Zuschauer begrüßt. Wobei es eigentlich 50 waren, denn die Ganderkeseer Feldspieler schauten auch meistens dem Ball hinterher. Wenn sie ihn nicht gleich den Gastgebern ehrfürchtig servierten wie bei den anfänglichen Topchancen von Luca Reinhold (2.) und Jesper Müller-Nielsen (13.). Gegenwehr leistete nur Keeper Christian Klattenhoff, der insbesondere nach dem besten Heidkruger Angriff überragend reagierte. Über vier Stationen mit Direktspiel kam der Ball zu Philipp Kahlert, der Nils Giza bediente, doch noch war Klattenhoff nicht zu bezwingen (29.).

Also mussten Standards für die Führung herhalten: Eine Ecke von Müller-Nielsen verwertete Kahlert am langen Pfosten per Dropkick zum 1:0 (33.). Keine zwei Minuten später brachte Müller-Nielsen den nächsten Freistoß vors Tor, Giza legte ab und Florian Bartels schob aus vier Metern ein (35.). Giza (36.) und vor allem Kapitän Waldemar But (45./Innenpfosten) hätten zwingend erhöhen müssen. „In der ersten Halbzeit war Heidkrug klar besser, außerdem haben wir bei Standards zweimal gepennt“, gestand TSV-Trainer Stephan Schüttel die anfängliche Unterlegenheit ein.

Der Ganderkeseer Übungsleiter korrigierte das durch zwei Wechsel in der Pause. Byron Garcia brachte Tempo ins Mittelfeld, Dennis Hasselberg machte vorne viele Bälle fest. „Da waren wir gut drin im Spiel, fangen uns dann aber so eine Kirsche zum 3:0“, ärgerte sich Schüttel über das nächste unnötige Gegentor. Heidkrug konterte einmal blitzschnell, Müller-Nielsen legte quer und Giza verwertete zur Vorentscheidung (50.).

Trotz des erneuten Rückschlags bemühte sich Ganderkesee weiter um druckvolles Angreifen. Jetzt war auch TuS-Keeper Maxi Hiller gefragt, der das dritte Zu-Null-Heimspiel in Folge festhielt. Gegen Garcia (53.) und Noah Meißner (65.) parierte Hiller zweimal stark per Fußabwehr. „Außer dem Tor zum 3:0 haben wir einen Gang zurückgeschaltet. Wenn wir uns das 1:3 fangen, kann es noch einmal spannend werden“, sagte Karaca später, der aber trotzdem „nie das Gefühl hatte, dass wir noch in Gefahr kommen könnten“.

Das bestätigte auch Schüttel: „Hier war nichts zu holen.“ Insbesondere nach dem 4:0, zu dem Giza seine dritte Torbeteiligung beitrug. Seine Balleroberung köpfte der kurz zuvor eingewechselte Irfan Gök aus 20 Zentimetern über die Linie (77.). Damit erlahmte auch die Gegenwehr der Gäste. Trotzdem ist Schüttel optimistisch für das Pokalhalbfinale am Mittwoch beim TuS Hasbergen. „Den haben wir in der Liga zweimal geschlagen.“ Anstoß ist wie auch bei Hürriyet gegen Heidkrug um 15 Uhr. Ein weiteres Aufeinandertreffen zwischen Heidkrug und Ganderkesee im Pokalfinale wäre sicher keine Überraschung.