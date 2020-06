Nina-Carlotta Meiners und Emmi M stehen nach Dressur und Springen im Mittelfeld. Der abschließende Geländeritt folgt noch. (FR)

Unter grauem Himmel ging es für die Reiter der CCI2*-S-Teilnehmer in Westerstede in die zweite Teilprüfung, das Springen. Ähnlich durchwachsen wie das Wetter waren auch die Ergebnisse der Ganderkeseer Reiterinnen in diesem Wettbewerb. Im 2*-L-Concours lief es für Sandra Auffarth dagegen besser.

Während parallel die Geländestrecke für die Abschlussprüfung vorbereitet wurde, ritten auf dem Sandplatz nebenan schon ab 8 Uhr die 43 Wettstreiter im Langformat des CCI2* ins Dressur-Viereck. Mit dabei Mannschaftsolympiasiegerin Sandra Auffarth, die in Wetserstede ein strammes Programm hat. Auf dem siebenjährigen Wallach Rosveel zeigte sie eine gute Leistung und liegt nach dieser ersten Prüfung nun auf dem dritten Platz der Rangliste. Die meisten Punkte vergaben die Richter an Clara-Sophie Abeck (RSV St. Hubertus Wesel Obrighoven) auf Don Edosto.

Im Anschluss präsentierte die zweite Gruppe der zweiten Sektion im CCI2*-Kurzwettbewerb ihre Dressur-Künste vor den Richtern. Damit war die erste Teilprüfung für alle Teilnehmer abgeschlossen und auf dem Sandplatz konnte sich alles auf das anschließende Springen konzentrieren.

Am frühen Nachmittag ritt Svenja Eckert vom RFV Großenwiehe als erste Reiterin aus der Sektion 1 in den Springparcours von Streckenbauer und Turnierleiter Uwe Meyer. Über fünf Stunden lang dauerte es, bis alle 131 Duos die Springprüfung absolviert hatten. Am Ende hatten sich die Ranglisten im Vergleich zum Vortag ordentlich verändert: In der ersten Sektion (maximal 610 Ranglistenpunkte) liegt nun Leo von Schmeling (Elbdörfer und Schenefelder RV) auf Lucky Toutch vorn. Die Ganderkeseerin Nina-Carlotta Meiners auf Emmi M konnte vier Plätze nach oben auf Platz 36 wandern.

Die Sektion 2 (mehr als 610 RLP und ausländische Reiter) führt vorläufig Sophie Leube (RV Fritz Sümmermann Fröndenberg) mit Sweetwaters Ziethen an. Heike Jahncke (RV Ganderkesee) verteidigte ihre Position im Mittelfeld und verlor mit LEB Empress nur einen Rang: von Platz 41 auf 42. Für Sandra Auffarth und Gin & Juice lief es im CCI2*-S-Springen dagegen nicht so gut: Von Platz 42 am Vortag rutschten sie auf Platz 62. Doch nach wie vor kann sich das alles noch ändern. Die finale Geländeprüfung steht schließlich noch aus und wird wieder viel Bewegung ins Feld bringen.