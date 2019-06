Olympiasiegerin Sandra Auffarth geht in Ganderkesee an den Start und gehört zu den Favoriten. (Ingo Möllers)

Es ist wieder Zeit für das traditionelle Pfingstturnier des Reitvereins Ganderkesee, das von diesem Freitag bis Sonntag auf der Vereinsanlage Donnermoor stattfindet. „Die Vorfreude ist riesengroß, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, hofft der stellvertretende Vereinsvorsitzende Torsten Tönjes. Mit mehr als 1600 Nennungen vermelden die Veranstalter einen neuen Rekord. „Es sind circa 200 Nennungen mehr als im vergangenen Jahr“, betont Tönjes, der am Wochenende über 4000 Zuschauer erwartet.

Für eine Extra-Portion Attraktivität sorgt beim Turnier erneut Olympiasiegerin Sandra Auffarth – sie gibt sich am Sonntag ab 16.15 Uhr die Ehre und wird beim Großen Preis (S*-Springen) starten. Die 32-jährige Bergedorferin gilt als Topkandidatin für den Sieg, zumal sie sich in der vergangenen Woche als Drittplatzierte des Hamburger Derbys in einer erstaunlich starken Frühform präsentierte. „Sie ist sicherlich einer der Favoriten. Ich weiß aber noch nicht, auf welchem Pferd sie reiten wird“, sagt Tönjes, der ebenfalls an den Start gehen wird. Auch die Lokalmatadorin Laura Voigt rechnet sich gute Chancen aus – im Vorjahr landete sie auf dem zweiten Rang. Ebenfalls für den RV Ganderkesee nehmen Ina Tapken und Linda Jurchen teil. Die Farben des RC Hude vertritt Loort Fleddermann.

Bevor der Höhepunkt des Turniers beginnt, stehen weitere interessante Prüfungen auf dem Plan. Los geht es bereits an diesem Freitagmorgen, wenn die Nachwuchsreiter ihre Qualitäten beim Spring- und Dressurreiten unter Beweis stellen können. Die Siegerehrungen werden bis zur Klasse E übrigens zu Fuß stattfinden. Der Grund ist ein trauriger: „Wir haben uns dafür entschieden, weil vor rund zwei Monaten eine junge Reiterin während einer Siegerehrung in Osnabrück unglücklich verstorben ist.“ Die Siebenjährige wurde von ihrem eigenen Pferd tödlich verletzt.

Doch auch zu Fuß dürfen sich die kleinen Sieger über eine spannende Ehrung freuen: „Sie bekommen große Schleifchen und werden auf einem Podest mit rotem Teppich geehrt. So werden die Ehrungen noch festlicher als in der Vergangenheit“, erklärt Tönjes.

Am Sonnabend sticht ab 18 Uhr das S-Springen als schwierigste Prüfung hervor. Die Wertung dieser Prüfung wird mit dem M-Springen zusammengezählt. Der Sieger erhält einen Gasgrill. „Wir freuen uns, dass wir mit der Hilfe von Sponsoren einige Ehrenpreise an die besten Reiter vergeben dürfen“, sagt Tönjes, der gemeinsam mit dem Organisationsteam für den Abend eine ganz besondere Aktion auf die Beine gestellt hat: den Mitmach-Wettbewerb „Nageln und Reiten“. „Da wird ein Teilnehmer aus dem Publikum eine 100-Meter-Strecke ablaufen und einen Nagel in eine Holzlatte schlagen. Wenn dieser verschwunden ist, geht der Reiter des Teams auf seine Parcours-Runde“, erklärt Tönjes. Zudem werden 100 Liter Freibier ausgeschenkt. Abgerundet wird der Sonnabend mit dem Flutlichtspringen (ab 22 Uhr).

Es steht jedoch nicht nur attraktiver Sport auf dem Programm: „Wir haben Imbissbuden, eine Einkaufsmeile, einen Weinstand und einen Park angelegt. Außerdem bieten wir Kinderschminken und Ponyreiten an. Es ist ein schönes Ausflugsziel für die ganze Familie, es bleiben eigentlich keine Wünsche offen“, verspricht Tönjes und ergänzt: „Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist ein Karussell oder eine Hüpfburg. Das würde sich nicht mit den Pferden vertragen.“

Der Eintritt zu dieser Traditionsveranstaltung, bei der viele Helfer tatkräftig unterstützen, ist an allen drei Tagen wie gewohnt frei. Tönjes: „Mit diesem Event kann man kein Geld verdienen, das ist alles guter Wille.“