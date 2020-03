Delmenhorst. Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) hat entschieden, wie die vor gut zwei Wochen aufgrund der Coronakrise vorzeitig beendete Saison gewertet wird. Demnach greifen einige Sonderregelungen, deren Inkrafttreten der Verbandsspielausschuss gegenüber dem Vorstand und Präsidium des NWVV beantragt hat.

So werden etwa die Qualifikations- und Relegationsspiele ersatzlos gestrichen. Das hat Folgen für die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum – und zwar positive. In der verfrühten Abschlusstabelle belegt das Team von Trainerin Susanne Schalk den Relegationsrang und hätte, wenn die Saison regulär zu Ende gespielt worden wäre, am letzten Spieltag einen Punkt gebraucht, um diesen aus eigener Kraft zu halten. In einer K.o.-Partie wäre es einige Wochen später um den Klassenerhalt gegangen. Diese Zitterpartie bleibt der VG nun erspart, sie spielt definitiv weiterhin in der Oberliga.

Für Susanne Schalk ist die Entscheidung des Verbands die sportlich fairste. „Das zeichnete sich schon ab“, sagte sie. Wenn man eine gerechte Lösung haben möchte, „geht das einfach nur so.“ Der Trainerin und ihrem Team bleibt nun erspart, die wochenlange Pause bis zur Relegation überbrücken zu müssen. „Irgendwann ist man froh, dass die Saison zu Ende ist“, meinte Schalk.

Regelungen für Auf- und Abstieg

Auch für alle anderen Mannschaften, für die es noch um etwas gegangen wäre, besteht nun Klarheit. So gelten die bestehenden Auf- und Abstiegsregelungen nur für diejenigen, „die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs als Aufsteiger beziehungsweise Absteiger eindeutig und nicht mehr änderbar festgestanden haben“, wie es vom NWVV heißt. Teams, die zu diesem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz stehen und rechnerisch einen Nicht-Abstiegsplatz gemäß den festgelegten Regularien erreichen könnten, erhalten das Angebot, für die kommende Saison in dieser Spielklasse zu verbleiben.

Analog dazu gestaltet sich das Verfahren am anderen Ende der Tabelle. Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs nicht auf einem Aufstiegsplatz stehen, diesen aber gemäß den festgelegten Regularien rechnerisch erreichen könnten, wird angeboten, zusätzlich in die höhere Spielklasse aufzurücken. Dies gilt aber nur, wenn die Staffelstärke von neun Mannschaften in allen Staffeln der Spielklasse nicht überschritten wird. Der Verbandsspielausschuss entscheidet über die Zulassung für die entsprechende Spielklasse.

Rückmeldungen zum Auf- und Abstieg gibt es am 15. April. Wer seine Mannschaft abmelden will oder in eine tiefere Spielklasse eingestuft werden möchte, muss dies bis zum 15. Mai mitteilen. Überdies gibt es keine Meister der abgebrochenen Saison 19/20. Die Sonderregelungen gelten verbindlich für alle Spielklassen von der Oberliga bis zur Kreisklasse.