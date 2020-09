Ein Spieler der Reserve des SV Atlas Delmenhorst hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das wurde am Sonnabend bekannt. Die Blau-Gelben schickten daraufhin alle Beteiligten in freiwillige Quarantäne, die Akteure und Verantwortlichen ließen sich möglichst schnell testen. Die Ergebnisse der meistens Tests liegen nun vor. „Es gibt keinen zusätzlichen positiven Fall, ich bin selbst auch negativ getestet“, teilt Atlas-Präsident Manfred Engelbart mit. Für einige Beteiligten gibt es dennoch Einschränkungen.

Diejenigen, die im direkten Kontakt mit dem betroffenen Atlas-Spieler waren, sind gleichwohl vom Gesundheitsamt Delmenhorst in amtliche Quarantäne geschickt worden – zumindest diejenigen, die in Delmenhorst wohnen. Damit geht es um alle Aktiven der Bezirksliga-Mannschaft. Die Dauer der Quarantäne hängt von der jeweiligen Art des Kontaktes mit dem Infizierten beziehungsweise dem Zeitpunkt des Kontaktes zusammen. Davon betroffen sind auch Marvin Osei und Jan-Niklas Wiese, die zum Regionalliga-Kader gehören, jedoch im Aufgebot des Bezirksliga-Teams im Pokalspiel am vergangenen Mittwoch standen, in dem auch der positiv getestete Spieler war.

Da der Großteil der Spieler der ersten Mannschaft nicht betroffen ist, darf diese schon an diesem Dienstag wieder trainieren und die Vorbereitung auf die kommende Aufgabe angehen. Die Regionalliga-Partie bei der U23 des SV Werder Bremen ist derzeit nicht gefährdet.

Die Bezirksliga-Elf der Blau-Gelben hat am kommenden Wochenende sowieso spielfrei. Die für den ersten Spieltag am vergangenen Sonntag angesetzte Partie gegen den TuS Heidkrug wurde aufgrund der Corona-Infektion beim SV Atlas abgesagt.