Finn Oestmann steuerte zwei sichere 3:0-Siege zum Gesamterfolg des TV Hude II gegen den ATSV Habenhausen bei. (INGO MöLLERS)

Hude. Der TV Hude II schwimmt in der Tischtennis-Verbandsliga weiter auf der Erfolgswelle. Mit einem 9:1 gegen den ATSV Habenhausen baute die Reserve die Saisonbilanz auf 18:8-Punkte aus und liegt damit hinter der eigenen Ersten auf Rang zwei der Tabelle – anstatt, wie vor der Saison befürchtet, bis zum Schluss im Abstiegskampf zu stecken.

Besonders erstaunlich: Im Hinspiel hatten die Huder noch eine derbe 2:9-Klatsche gegen die Bremer kassiert. Neben den sehr unterschiedlichen benutzten Bällen (Habenhausen hat nicht zuletzt dadurch zehn seiner 13 Punkte zu Hause geholt und in der Vorwoche dem TSV Lunestedt II dessen erst zweite Saison-Niederlage beigebracht) ist wohl auch das gestiegene Selbstvertrauen der Huder für die ganz unterschiedlichen Auftritte verantwortlich. Die Hinrunden-Niederlage gab es im zweiten Saisonspiel in einer Phase, in der noch die Angst vor einer schwierigen Saison vorherrschte. Nun aber haben die Huder einfach einen Lauf. „Alles, was irgendwie knapp ist, kommt momentan für uns“, wunderte sich Kapitän Marco Stüber.

Das bestätigte sich auch gegen den ATSV: Dreimal ging es in den fünften Satz, dreimal gewannen die Huder. Die Partie von Julian Meißner gegen Justin Gomez passte ebenfalls ins Bild. In den Sätzen eins und drei lag Meißner jeweils 8:10 zurück, am Ende gewann er 3:0. Bezeichnend war sein letzter Punkt, als ein völlig verunglückter Ball des Huders hoch absprang und unerreichbar für seinen Gegner die Tischkante touchierte.

Dabei sah es ganz am Anfang gar nicht so rosig aus für den TVH, bei dem Alexander Hilfer für Uwe Schmitt einsprang, während Habenhausen für den Fünfer Ali Mohammadpour auf Jie Chen aus der fünften Mannschaft zurückgreifen musste. Marco Stüber und Finn Oestmann verloren gegen Habenhausens Doppel zwei, Dietmar Scherf und Jonas Schrader wirkten in den ganz deutlich verlorenen Sätzen zwei und drei gegen das Einserdoppel der Gäste ziemlich ratlos. Die beiden fingen sich aber und der Lauf ihrer Mannschaft begann. „Wenn wir erstmal ins Rollen kommen, dann läuft es momentan einfach“, erklärte Dietmar Scherf, der sich gegen Patrick Möhle in der Verlängerung des vierten Durchgangs an der Wade verletzte. Scherf quälte sich durch den fünften Satz, spielte spinniger und gewann diesen tatsächlich noch gegen den Linkshänder. Das zweite Spiel hätte der Routinier, der eine Zerrung vermutet, geschenkt.

Dazu kam es aber nicht mehr, denn die nächsten Spiele gingen alle ganz sicher an seine ausnahmslos stark auftretenden Teamkollegen. „Im Moment macht das einfach unheimlich viel Spaß“, fasste Finn Oestmann die Stimmung in der Mannschaft treffend zusammen.