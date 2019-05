Die Damen 50 des Huder TV haben sich durch einen knappen 5:4-Auswärtssieg beim TTK Sachsenwald eine kleine Restchance auf den Meistertitel in der Tennis-Nordliga erarbeitet. Voraussetzung ist allerdings, dass der derzeitige Tabellendritte seine Heimpartie gegen das noch punkt- und sieglose Team des TV Süd Bremen am letzten Spieltag mit einem 9:0-Kantersieg abschließt. Zudem müsste der aktuelle Zweite TV RW Ronnenberg das Spitzenspiel beim Barrier TV knapp für sich entscheiden, um den Huderinnen noch den Sprung an die Tabellenspitze zu ermöglichen.

Spannung pur gab es im Spiel gegen die Gastgeberinnen aus Schleswig-Holstein, das lange auf des Messers Schneide stand. „So langsam macht es Spaß, auf dieser Ebene zu spielen. Das Leistungsvermögen der anderen Mannschaften hat sich stark verbessert, sodass deutliche Siege für uns nur noch selten vorkommen“, sagte TVH-Mannschaftsführerin Elvira Precht. Um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden, mussten die Huderinnen ihr bestes Tennis auspacken und brauchten auch eine Portion Glück. Gleich drei Matches gewannen sie erst in der Verlängerung, zudem gab es zwei äußerst knappe Zweisatzsiege. Nach den Einzeln sah es so aus, als könnten die Huderinnen aufgrund der obligatorischen Doppelstärke einen deutlichen Erfolg feiern. Doch letztlich fehlte nicht viel und die Partie wäre verloren gegangen.

Dabei begann es vielversprechend für die Gäste, die die Eröffnungseinzel alle für sich entscheiden konnten. Chun Oberwandling und Gaby Ulrich setzten sich jeweils in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 gegen Britta Vester-Schwitalla beziehungsweise mit 6:4, 7:6 gegen Nicola Bergenhem durch. Monika Bolte schaffte ihren Sieg in der Verlängerung mit 7:5, 1:6, 10:6 gegen Kirsten Langhans. In den Match-Tiebreak musste anschließend auch Anette Behnen, ehe der knappe 3:6, 7:6, 10:5-Sieg gegen Brigitta Leppin und die 4:2-Führung nach den Einzeln in trockenen Tüchern war. Zuvor hatte Edeltraud Horstmann ihre vierte Saisonniederlage im vierten Spiel kassiert, diesmal sogar deutlich mit 0:6, 1:6 gegen Bettina Feldmann. Uta Waldmann-Jacobi gab ihre Partie beim 0:5 im ersten Satz gegen Alexandra Lorenz auf.

Wenn das ein taktischer Schachzug gewesen sein sollte, um Kraft für das Doppel zu sparen, ist er voll aufgegangen. Mit ihrer Partnerin Oberwandling gelang ihr der so wichtige 6:7, 6:3, 10:7-Erfolg gegen die Gastgeberkombination Vester/Andrea Busch und damit der entscheidende Zähler zum Gesamtsieg. Zuvor hatten Horstmann/Bolte mit 3:6, 6:4, 7:10 gegen Feldmann/Langhans und überraschend auch Ulrich/Behnen mit 3:6, 6:7 gegen Claudia Schüttfort/Lorenz verloren, sodass sogar ein Überraschungssieg für die Gastgeberinnen möglich geworden war.