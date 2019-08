Der TSV Ganderkesee mit Giovanni D'Elia hatte viel Grund zum Jubeln im Kreisligaderby gegen den TV Falkenburg. (INGO MÖLLERS)

Falkenburg. Nach dem Spiel dröhnte der Micky-Krause-Hit „Eine Woche wach“ aus der Ganderkeseer Kabine. Das Lied beschreibt ziemlich genau den Zustand, in dem die TSVer Anfang Juni mit 1:6 beim TV Falkenburg untergingen, auch wenn es nur drei Tage nach dem ausschweifend gefeierten Pokalsieg war. In nüchternem Zustand rückte der TSV Ganderkesee die Verhältnisse im Derby der Fußball-Kreisliga wieder zurecht und siegte ungefährdet mit 6:0 (2.0) in Falkenburg. Auch, weil sich die Falken „sehr unclever“ anstellten, wie Trainer Georg Zimmermann beklagte.

Eine weitere Geschichte des Abends war das Wiedersehen mit Giovanni D`Elia, der vor zwölf Wochen noch im Falkenburger Trikot den 6:1-Endstand erzielt hatte und sich jetzt zum ersten Mal in die Ganderkeseer Schützenliste eintrug – und das gleich im Doppelpack. Noch auffälliger war jedoch Maximilian Lux, der nach seiner Einwechslung zur Halbzeit mit seiner ersten Ballaktion fast den Anschlusstreffer eingeleitet hätte und nur fünf Minuten später nach einer Kopfnuss gegen Luca Linnemann wieder unter die Dusche geschickt wurde. „Wir hatten uns für die zweite Halbzeit viel vorgenommen. Dann holen wir uns die Rote Karte ab und alles ist vorbei“, beschrieb Zimmermann das Wechselbad der Gefühle zu Beginn der zweiten 45 Minuten.

Bestes Fußballwetter, ein top gepflegter Rasen und etwa 100 Zuschauer – das Derby startete unter tollen Voraussetzungen. Der TVF begann mutig, übte Druck aus, schwächte sich aber schon nach sieben Minuten erstmals selbst. Nach tollem Pass von Jordan Porath auf Byron Garcia packte Marten Meyerholz die Grätsche gegen Garcia aus. „95 Kilo gegen 60, das pfeift jeder Schiri“, urteilten die fachkundigen Rentner am Spielfeldrand. Der Unparteiische Ingo Stephan schloss sich diesem Urteil an und D`Elia verwandelte den Strafstoß zum 0:1 (8.). Bereits drei Minuten später kam ein langer Ball der Falken postwendend wieder zurück, Mirko Bolling misslang die Kopfballabwehr und Dennis Hasselberg vollstreckte nach kurzem Sprint mit knallhartem Schuss vom Sechzehner zum 0:2 (11.). „Wir wollen eigentlich sauber hinten raus spielen, im Training läuft das Bällchen. Und hier knallen wir die Bälle lang nach vorne und werden bestraft“, schimpfte Zimmermann.

Falkenburg schüttelte den Schock nach kurzer Zeit ab und hatte zwei gute Möglichkeiten durch Florian Erhorn (23.) und Dominique Streif (24.). Doch hier fehlte die letzte Entschlossenheit, wie auch beim Schuss von Nils-Sören Wendlandt (45.+2). Irgendwie scheint es, als hätten die Falken jegliches Pulver beim 6:1 im Juni verschossen. Mit dem vierten torlosen Spiel in Folge wartet der TVF seit 379 Minuten auf ein Tor.

Maximilian Lux wollte es im zweiten Durchgang erzwingen, wurde gleich in der 46. Minute Zentimeter vor dem TSV-Sechzehner gelegt. Der Freistoß von Niklas Schulte zwang TSV-Keeper Christian Klattenhoff zu einer feinen Parade. Doch mit Rot für Lux – Linnemann war ihm zuvor in die Hacken gelaufen, wurde von Lux mit Kopfnuss inklusive Nasenbluten bestraft – war das Derby entschieden. Vor Garcias 0:3 (62.) waren die Verhältnisse schon geklärt, immer größer wurde die Überlegenheit. D`Elia durfte auch noch mal nach Querpass von Garcia, das war das 0:4 (73.).

Man kann den Gastgebern die Bemühungen nicht absprechen. Doch es wurde offensichtlich, warum der TV Falkenburg mit null Punkten und 1:22 Toren die rote Laterne trägt. Zu zehnt konnte man die sonst vorhandene Zweikampfstärke nicht in die Waagschale werfen. Weil Ganderkesee mit viel Tempo den Ball laufen ließ, kamen die Falken selten ins direkte Duell. Erneut Garcia (77.) nach Torwartfehler und schließlich der eingewechselte Noah Meißner (86.) stellten schließlich auf 0:6 gegen sich auflösende Falkenburger. „Das war sehr souverän“, bilanzierte TSV-Coach Stephan Schüttel zufrieden. „Die zwei Niederlagen zuvor waren ein großer Rückschritt. Wir haben deshalb in dieser Woche im Training viel geredet und die Jungs haben das gut umgesetzt. Wir hatten viele Chancen und haben wenig zugelassen. Ich denke, der Sieg war auch in der Höhe verdient“, fügte er hinzu.