Rico Sygo kennt die Regionalliga Nord bereits aus seiner Zeit beim BSV Rehden. Dort spielte er in der Saison 2018/19. (INGO MÖLLERS)

Er stand bereits regelmäßig auf dem Platz, das schon. Aber eben noch nicht so richtig. Jedenfalls nicht, wenn damit ein Pflichtspiel gemeint ist. Das hat sich für Rico Sygo nun geändert. Der neue Torhüter des SV Atlas Delmenhorst lief in der Niedersachsenpokal-Partie gegen den SV Meppen zum ersten Mal für seinen neuen Verein auf. Wenngleich seine Premiere mit einer Niederlage und drei Gegentreffern endete, war der 25-Jährige nach dem Abpfiff durchaus gut gelaunt. Dass Atlas das Duell gegen den Drittligisten verlor, kam schließlich nicht überraschend.

Rico Sygo freute sich, dass er erstmals in einem Pflichtspiel für den SVA den Posten zwischen den Pfosten einnahm. „Wir hatten ja zwei Testspiele, aber unter Wettkampfbedingungen ist das natürlich noch mal was anderes“, gab er zu bedenken. Der Keeper befand, dass seine Mannschaft „es wirklich sehr gut gemacht“ habe. „Das Ergebnis auf dem Papier spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Wir haben phasenweise wirklich einen richtig guten Ball gespielt und hätten mindestens zwei Tore verdient gehabt“, meinte Sygo.

Mal wieder in einer Partie, in der es um was ging, den Rasen zu betreten, sei ungewohnt gewesen, räumte der Schlussmann ein. „Gerade weil wir relativ lange mehr oder weniger ins Nichts trainiert haben“, erklärte er. Nach dem Trainingsauftakt im Februar wurde die Entscheidung, ob die Saison in der Regionalliga noch fortgesetzt wird oder nicht, immer wieder vertagt. Die Delmenhorster hingen gewissermaßen in der Luft. „Da hat man nicht so richtig auf ein Ziel hintrainiert“, bemerkte Sygo. Das änderte sich, als das Pokalduell gegen Meppen angesetzt wurde – auch wenn die Terminierung ziemlich kurzfristig erfolgte. „Wenn wir mehr im Saft gewesen wären, wäre es vielleicht noch ein bisschen anders gelaufen“, vermutete der Torwart.

Viele positive Eindrücke

In seinen ersten Monaten bei den Blau-Gelben habe er viele positive Eindrücke gesammelt. „Menschlich verstehen sich alle gut. Sie haben mich super aufgenommen. Ich bin hier sehr zufrieden“, betonte Sygo, der den Blick noch im Stadion direkt nach vorne richtete. Er wünsche sich, dass die Vorbereitung auf die kommende Saison normal beginnen kann. Und dann will er mit seinen Teamkollegen in der Liga besser abschneiden, als es Atlas in den wenigen Begegnungen der abgebrochenen Serie 2020/21 gelungen ist. Nach zwei Punkten aus sieben Partien „strotzt man nicht vor Selbstbewusstsein“, merkte der 25-Jährige an. Er zeigte sich nach dem Spiel gegen Meppen jedoch zuversichtlich. „Ich glaube, man hat gesehen, dass viel mehr drin ist“, meinte Sygo. Wichtig sei, so mutig aufzutreten wie gegen die Emsländer.

Neben dem Torwart standen mit Kristian Taag und Mattia Trianni zwei weitere Neuzugänge in der Startelf. Die Integration ist laut Mittelfeldmann Musa Karli gut gelungen. „Die Jungs müssen sich in dem Gerüst wohlfühlen. Das tun sie. Dazu kommt, dass jeder seine Qualität mitbringt. Das ergänzt sich dann eben super“, freut sich der Atlas-Routinier über die Verstärkungen.

Ende des vergangenen Jahres, genauer gesagt einen Tag vor Heiligabend, hatte der Regionalligist die Verpflichtung Sygos bekannt gegeben. Zuvor war der gebürtige Bremer für Austria Klagenfurt in der zweiten österreichischen Liga aktiv gewesen. Seinen ursprünglich bis zum Saisonende datierten Vertrag mit den Kärntnern hatte er vorzeitig aufgelöst. Mit dem Wunsch, in seine Heimatregion zurückzukehren, war Sygo bei dem Klub vom Wörthersee auf Verständnis gestoßen. Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SVA, teilte damals mit, dass sich die Delmenhorster bereits im vergangenen Sommer kurz mit dem Keeper beschäftigt und dann seinen Werdegang in Klagenfurt verfolgt hätten. Als Fuhrken von Sygos Plan bezüglich einer Rückkehr in die Heimat hörte, nahm er den Kontakt auf. „In unserem Gespräch waren wir uns dann sofort einig“, berichtete Fuhrken.

Wenn die neue Regionalliga-Saison beginnt, weiß der Schlussmann, was auf ihn zukommt, denn er kennt die Spielklasse bereits. Vor seinem Wechsel nach Österreich stand er für den BSV Rehden in der Saison 2018/19 als Nummer eins im Tor und kassierte in 30 Partien nur 37 Gegentreffer. Auch wenn Sygo anschließend bei Austria Klagenfurt nur in fünf Spielen auf dem Platz stand, sammelte er bei seiner ersten Profistation wertvolle Erfahrung. Die möchte er nun bei Atlas einbringen.