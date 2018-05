Musa Karli gab sein Comeback und konnte gleich mit den Fans einen Sieg feiern. Es war erst der dritte Heimerfolg für den SV Atlas in dieser Saison. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Stefan Bruns sank nach dem Schlusspfiff der Oberliga-Partie seines SV Atlas Delmenhorst gegen den SC Spelle-Venhaus auf den Rasen und verharrte dort einige Augenblicke. Er hatte zwei Gegentore verschuldet. Nach und nach kamen seine Mitspieler und auch Trainer Jürgen Hahn zu ihm. "Hey, du hast uns schon so oft Punkte gerettet", sagte der Coach zu seinem Kapitän. "Und wir haben 3:2 gewonnen", fügte er hinzu. Bruns stand die pure Erleichterung ins Gesicht geschrieben. "Ich kann nur einen Riesendank an das Team aussprechen", sagte der Innenverteidiger. Atlas führte zur Pause mit 1:0 und holte letztlich mit etwas Glück drei Punkte, die eminent wichtig im Kampf um den Klassenerhalt sind. "Das ist nervlich schon an der Belastungsgrenze. Ich hatte immer Angst, dass wir noch einen Gegentreffer kassieren", meinte der Vereinsvorsitzende Manfred Engelbart. Auch er war vor allem eines: erleichtert. Ebenso wie Hahn: "Das hat Nerven gekostet heute. Wir hatten heute sicherlich auch ein wenig Glück, anders als in den letzten Wochen. Wir sind heute belohnt worden", meinte der Coach, während sich seine Spieler von den Atlas-Fans im Düsternortstadion feiern ließen.

Das Spiel begann verhalten. Atlas stand tief, wohl wissend, dass der Tabellenführer die beste Offensive und mit Sascha Wald auch den treffsichersten Akteur der Oberliga in seinen Reihen hat. "Es war der Plan, hinten tief und eng zu stehen und dann schnell umzuschalten", erklärte Hahn. Teil eins gelang den Blau-Gelben sehr gut, offensiv strahlten sie jedoch zunächst keine Gefahr aus. Den ersten Torabschluss verbuchte Niklas Hoff, der nach einer Ablage von Wald Florian Urbainski im Atlas-Kasten prüfte (18.).

Erste Chance, erstes Tor

Es dauerte bis zur 34. Minute, bis die Delmestädter erstmals im Gäste-Strafraum auftauchten. Nick Köster verrutsche ein Schuss, sein Querschläger landete jedoch bei Patrick Degen, der den Ball kontrollierte und auf Kevin Radke zurücklegte, der mit rechts unten links zum 1:0 einschob (34.) Es war bereits der dritte Treffer in den vergangenen drei Partien von Radke, den Hahn einst vom Stürmer zum Verteidiger umfunktionierte. "Es ist ganz wichtig, dass er Tore schießt. Und defensiv macht er das auch gut", lobte Hahn. Beinahe im Gegenzug gelang den Spellern der Ausgleich (36.). Degen verlor den Ball im Vorwärtsgang, Stefan Menke passte steil auf Christoph Ahrens, der frei vor Urbainski jedoch rechts am Tor vorbeischlenzte. Gefährlich wurde es in der 45. Minute letztmals im ersten Durchgang, als Hoff einen Seitfallzieher nach Menke-Flanke aufs Tor brachte. Doch Urbainski parierte. So hatten die Gäste zwar ein Chancenplus, doch Atlas lag in Front.

Der zweite Durchgang begann unglücklich aus Delmenhorster Sicht. Nach sieben Minuten drang Moritz Waldau in den Strafraum ein, Stefan Bruns kam einen Schritt zu spät und foulte den eigentlich nach außen laufenden Stürmer. "Ich treffe ihn leicht. Den Elfer kann man geben, auch wenn ich das auf dem Platz nicht direkt wahrhaben wollte", gestand Bruns. Der Kapitän sah zudem die Gelbe Karte. Es ist seine insgesamt fünfte und somit ist er kommende Woche in Göttingen gesperrt. Wald ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1 (54.). Die Delmestädter zeigten sich jedoch überhaupt nicht geschockt. Steven Müller-Rautenberg spielte einen starken Diagonalball von der Mittellinie aus in den Lauf von Degen, der das Spielgerät mit der Brust annahm, sich gegen zwei Speller durchsetzend in den Strafraum tankte und mit links zum 2:1 abschloss (55.). "Stevo hat das letzte Woche schon gut gemacht und er war auch heute auffällig und hat eine starke Leistung abgeliefert", sagte Hahn.

Stefan Bruns patzt doppelt

Die Führung hielt jedoch nicht lange. Und wieder stand Bruns im Mittelpunkt: Als letzter Mann versprang ihm das Leder, sodass Wald freie Bahn hatte und eiskalt das 2:2 erzielte (63.). Es war sein bereits 28. Saisontreffer, womit er nun ein Tor mehr als der TB Uphusen erzielt hat. "Das war ein klarer individueller Fehler von mir", sagte Bruns, sonst die Zuverlässigkeit in Person beim SV Atlas. Doch wieder schlugen die Delmenhorster zurück, wieder war Müller-Rautenberg maßgeblich beteiligt. Er eroberte den Ball im Mittelfeld und spielte einen Doppelpass mit dem kurz vorher eingewechselten Musa Karli – der damit nach Ellbogenverletzung seine ersten Rückrundenminuten sammelte. Im Strafraum zeigte Müller-Rautenberg einen Übersteiger, zog an seinem Gegenspieler vorbei und flankte scharf vors Tor auf Lars Scholz, der aus kurzer Distanz mit seinem ersten Ballkontakt das 3:2 schoss (74.). Atlas verwertete damit fast jede seiner Chancen in diesem Match.

Spelle rannte in der Folge an, wodurch es Platz für Atlas gab. Die Räume nutzten die Angreifer jedoch nicht, stattdessen mussten sie sich in der 80. Minute lautstarke Worte von Urbainski und Radke gefallen lassen. Mit Scholz, Karli, Rauh und Müller-Rautenberg waren gleich vier Mann nach Ballverlust am gegnerischen Strafraum stehen geblieben und nicht mit nach hinten geeilt. Spelle kreierte aus dieser Situation jedoch keinen Torabschluss. Und auch die Belagerung des Atlas-Gehäuses in den Schlussminuten blieb erfolglos. "Wir haben nicht viel zugelassen. Ich bin einfach froh, dass wir es geschafft haben", fasste Hahn zusammen.

Alles in eigener Hand

Atlas hat den Klassenerhalt durch die drei Punkte weiterhin selbst in der Hand. Bei noch zwei ausstehenden Partien liegen die Blau-Gelben mit 33 Zählern auf Rang neun und damit vier Punkte vor dem TuS Sulingen (13.) sowie sieben Zähler vor dem SSV Vorsfelde (14.), der jedoch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Diese beiden Teams stehen auf den beiden noch zu vergebenen Abstiegsplätzen. Die SVG Göttingen 07 und der MTV Eintracht Celle sind derweil auch rechnerisch abgestiegen.