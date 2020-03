Erfurt. Die Schierbrokerin Gabriele Rost-Brasholz hat bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften in der Halle zwei Bronzemedaillen in ihrer Altersklasse W70 geholt. Den ersten Podestplatz erreichte sie über 3000 Meter. Hier lief Rost-Brasholz, die für die LG Bremen-Nord startet, nach eigenen Angaben einen gleichmäßigen Rhythmus, bis ihr nach 14 Runden ein Missgeschick passierte. Da ein Rundenzähler ihr „letzte Runde“ zurief, mobilisierte sie noch mal alle Kräfte und spurtete auf den letzten 80 Metern an ihrer Dauerkonkurrentin Anja Ritschel vorbei. Das Problem war nur, dass Ritschel weiterlief und eine andere Konkurrentin Rost-Brasholz darüber in Kenntnis setzte, dass sie noch eine Runde laufen müsse. Die Schierbrokerin war aber bereits aus dem Tritt geraten. Rost-Brasholz versuchte dennoch ihr Bestes, erreichte das Ziel mit einer neuen Bestzeit von 15:12,73 Minuten und nur drei Sekunden hinter Ritschel – ein versöhnlicher Abschluss.

Am nächsten Tag standen die 800 Meter auf dem Programm. Hier kam Rost-Brasholz nach 3:39,75 Minuten als Vierte ins Ziel. Sie toppte ihre Zeit von den Norddeutschen Meisterschaften um drei Sekunden. Tags darauf ging es über 400 Meter weiter. Rost-Brasholz sicherte sich mit ihrer Zeit von 1:36,89 Minuten Bronze. Als Nächstes steht für sie ab dem 13. März die Europameisterschaft im portugiesischen Braga auf dem Programm. Sie hat für 400, 800, 1500 und 3000 Meter sowie für den Fünf-Kilometer-Crosslauf gemeldet.