Auf den letzten 150 Metern hat sich das Cross-Rennen bei der Niedersächsischen Landesmeisterschaft entschieden. Die Schierbrokerin Gabriele Rost-Brasholz hatte die größten Reserven und siegte in der Altersklasse W70. Die für die LG Bremen-Nord startende Läuferin benötigte für die 3,47 Kilometer lange Strecke in Damme 19:25 Minuten.

Sie bewältigte eine kleine und eine große Runde mit etlichen Anstiegen quer durch ein Waldgelände mit vielen (gut gekennzeichneten) Baumwurzeln. Ihre schärfste Konkurrentin war die vier Jahre jüngere Hildegard Alde aus Löningen, die gerade neu in die AK W70 aufgerückt war. Alde überholte Rost-Brasholz im Laufe des Rennens, doch die Schierbrokerin blieb dran. 150 Meter vor dem Ziel ging es stark abwärts. Rost-Brasholz nutzte ihre Chance, lief an Alde vorbei und siegte mit vier Sekunden Vorsprung. Bereits an diesem Wochenende startet sie in Berlin bei den Norddeutschen Hallenmeisterschaften über 800, 1500 und 3000 Meter – die drei Läufe stehen innerhalb von knapp drei Stunden auf dem Programm.