Eine unfaire Schauspieleinlage von SV-Akteur Patrick Lizius (am Boden) erzürnte VfL-Coach Marcel Bragula gewaltig. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. 67 Minuten lang dümpelte das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga vor sich hin: Ohne sonderlich zu glänzen, führte der Spitzenreiter SV Brake bis dato mit 3:0 beim schwachen Tabellendritten VfL Wildeshausen. Doch nach dem 1:3-Anschlusstreffer in Minute 68 und einer Rudelbildung – verbunden mit einem Platzverweis für VfL-Coach Marcel Bragula – erwachten die Krandelkicker aus ihrem Dornröschenschlaf. Tatsächlich nahm die Partie noch einmal richtig Fahrt auf. Zum Ausgleich hat es für den VfL trotzdem nicht mehr gereicht, letztendlich zogen die Wildeshauser mit 2:3 (0:2) den Kürzeren. Unterm Strich war der Sieg der Gäste aus Brake jedoch durchaus verdient. "Wenn du 0:3 hinten liegt, dann kann man das sagen. Aber Brake hätte sich am Ende auch nicht über ein 3:3 beschweren können", meinte Sven Apostel, Co-Trainer beim VfL Wildeshausen.

Lang Zeit deute nichts, also wirklich gar nichts, auf eine Aufholjagd der Krandelkicker hin. Sie waren dem Tabellenführer in nahezu allen Belangen unterlegen: Die Aggressivität fehlte ebenso wie die Genauigkeit, die Abstände stimmten nicht, ein geordneter Spielaufbau existierte ebenfalls nicht, die Fehlerquote war zudem extrem hoch. "Verletzte haben zum ersten Mal gespielt und wir haben auch viele junge Spieler, da war Nervosität dabei. Vor allem auch wegen des schlechten Platzes. Man konnte kaum Fußball spielen. Der Ball versprang schon bei einem Pass auf zwei Meter", schilderte Apostel.

Warum der VfL in der Schlussphase doch noch erwachte? Nun, das führte der Co-Trainer unter anderem auf den Braker Spieler Patrick Lizius zurück. Die Nummer 20 der Gäste machte vor allem mit unfairen Aktionen in der Schlussphase auf sich aufmerksam. Zuerst trat er unschön gegen Sascha Görke nach. Als sich die beiden Spieler im Anschluss gegenüber standen, ließ er sich ohne jegliche Berührung theatralisch fallen – eine Schauspieleinlage, die der von Fußball-Trainer Norbert Meier aus dem Jahr 2005 Konkurrenz machen könnte. All das spielte sich direkt vor der VfL-Bank ab und veranlasste Marcel Bragula dazu, auf den Platz zu stürmen. Als die Schubserei beendet war, verwies ihn der Schiedsrichter folgerichtig aus der Coaching-Zone. Dass Görke verwarnt wurde und Lizius ohne Karton davon kam, war dagegen sicherlich eine falsche Entscheidung. Der Schiedsrichter konnte die Schwalbe allerdings auch kaum erkennen, da sie sich in seinem Rücken abspielte. Apostel: "Wir lassen uns nicht durch solche unsportlichen Aktionen verhöhnen. Das hat uns eher angestachelt. Wir müssen uns bei Lizius bedanken. Er hat uns einen Gefallen getan."

Enttäuschender Beginn

Einen solchen Weckruf hätte dem VfL bereits in der ersten Hälfte gutgetan, denn die verschlief er komplett. Ein katastrophaler Abschlag von VfL-Torhüter Sebastian Pundsack landete direkt vor den Füßen von Andre Jädtke. Der Braker fackelte nicht lange und nagelte den Ball aus gut 35 Metern zum 1:0 für die Gäste in den Kasten – Pundsack stand dabei etwas zu weit vor dem Tor (5.). Gegen wehrlose Wildeshauser hatte der Spitzenreiter leichtes Spiel. Beispielhaft dafür auch das 2:0: Ein Eckball von Norman Preuß segelte in den VfL-Strafraum. Am Fünfmeterraum wurde Nico Westphal nur halbherzig attackiert, sodass er ohne große Mühe einnickte (27.). Bis zur Pause hätten die Gäste sogar noch höher führen können, wenngleich sie nicht unbedingt auf weitere Tore drängten. Die Hausherren tauchten dagegen nicht wirklich gefährlich vor dem SV-Gehäuse auf. Die beste Chance hatte noch Rene Tramitzke, als er eine Flanke nicht richtig unter Kontrolle brachte und den Ball neben das Tor köpfte (20.).

Offensichtlich fand VfL-Coach Marcel Bragula in der Kabine aber die richtigen Worte. Seine Elf wirkte nun wacher und attackierte die Gäste aggressiver. Nichtsdestotrotz jubelten die Braker in Minute 65, als Arkadius Wojcik das vermeintlich entscheidende 3:0 gemacht hatte. Nach einem geblockten Ball und einem schönen Pass von Jannis Öberbörsch markierte Michael Eberle dann aber den 1:3-Anschluss und läutete damit eine hitzige Schlussphase ein. Als Rene Tramitzke fünf Minute vor Ende nach einem Freistoß zum 2:3 traf, war der VfL dem Ausgleich nahe. Letztendlich blieb es jedoch bei der Pleite.