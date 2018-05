Sebastian Kowalski verwandelte zwei Elfmeter für den TuS Hasbergen und hatte somit großen Anteil am Sieg im Spitzenspiel gegen RW Hürriyet Delmenhorst. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Ganz wenig Fußball, dafür minutenlange Rangeleien und fünf Tore nach Standardsituationen – das Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse zwischen Rot-Weiß Hürriyet und dem TuS Hasbergen bot ein Kontrastprogramm zu dem, was beide Mannschaften in dieser Saison schon geleistet haben. Und all dies über 105 Minuten lang: Nach der zwölfminütigen Verlängerung der zweiten Halbzeit jubelte der TuS Hasbergen über einen 3:2 (1:1)-Erfolg. Zur Meisterschaft fehlen dem Spitzenreiter nur noch zwei Punkte aus den noch sechs verbleibenden Spielen.

Hasbergen war die cleverere Mannschaft, das musste Hürriyets Trainer Mete Döner anerkennen. „Wir sind an uns selbst gescheitert. Dazu kommen ein unberechtigter Elfmeter und ein Eigentor, da ging dann wirklich alles schief.“ Im Mittelpunkt der Hürriyet-Kritik stand Schiedsrichter Ingo Stephan, der allerdings auch einen extrem schwierigen Job zu erledigen hatte. Spielfluss kam nie auf, die Kontrahenten bekämpften und beharkten sich extrem intensiv. Vermutlich weit über 50-mal musste Stephan Freistöße pfeifen, sicher hätte er dabei das eine oder andere Mal härter durchgreifen sollen. Doch ob mögliche Platzverweise das Geschehen beruhigt hätten, darf stark bezweifelt werden, denn auch so stand das Spiel zweimal vor einem Abbruch.

Fußball gespielt wurde 20 Minuten lang von Hürriyet. Hasbergen hatte am Sonntag den Aufstieg ausschweifend gefeiert und geriet gegen extrem motivierte Gastgeber stark unter Druck. Schon nach 22 Sekunden verfehlte Berat Uyar aus spitzem Winkel nur knapp das leere Tor. Die erste Ecke brachte dann gleich die Führung: Die Hereingabe von Cenan Coskun wurde zu kurz geklärt, Mahmut Ekici erkämpfte sich den Ball am Sechzehner und drehte ihn zum 1:0 ins lange Eck (3.). Der zweite Treffer schien greifbar, doch Hürriyets Powerplay brachte keine Chancen mehr ein. „Hürriyet wollte unbedingt, anfangs waren wir zu viel mit uns selbst beschäftigt. Dann haben wir uns besser hereingekämpft“, erklärte Hasbergens Trainer Tim Müller den Spielverlauf. Bis auf einen Lupfer von Mahmut Ekici (35.) kam von den Rot-Weißen nicht mehr viel. Stattdessen verteilte Hürriyet Geschenke: Kadir Gür foulte den von drei Gegnern umringten Kevin Lersch unnötig im Strafraum. Sebastian Kowalski erwies sich wieder als nervenstark und verwandelte den Strafstoß zum Ausgleich (45.+1).

Auch der zweite Abschnitt wurde zunächst von Hürriyet bestimmt. Nach einem weiteren Eckball von Coskun verschaffte sich Mahmut Ekici Platz und bediente Mehmet Damat, der zum 2:1 einköpfte (51.). Danach wurde das Fußballspielen komplett eingestellt. Die erste Rudelbildung wurde durch heftige Diskussionen unter den Zuschauern ausgelöst – auch außerhalb des Rasens schenkten sich beide Vereine nichts. Hasbergens erneuter Ausgleich trug nicht zur Deeskalation bei, denn Stephans zweiter Elfmeterpfiff war höchst umstritten. „Unser Innenverteidiger köpft dem anderen von hinten an den angelegten Arm“, schilderte Döner die Situation. Kowalski war es egal, er verwandelte erneut sicher – 2:2 (69.). Seinen Kung-Fu-Tritt gegen die Eckfahne hätte sich der Hasberger bei aller Freude allerdings sparen können. Zwei Minuten später wurde ein Freistoß von Cedric Rutz von der Mittellinie zweimal abgefälscht und landete zum 2:3 im langen Eck.

Ibrahim Ekici hatte noch eine Kopfballchance (79.) zum Ausgleich, dann ging es außerhalb wieder rund. Ein rüdes Foul an Cedric Pascual Fernandez direkt vor der Hasberger Fankurve löste das nächste Rudel aus, diesmal ging es noch länger zur Sache. Als man sich halbwegs beruhigt hatte, holte Stephan die 22 Spieler am Mittelkreis zusammen und drohte mit Abbruch. Die zwölfminütige Nachspielzeit brachte man dann halbwegs manierlich zu Ende. Hürriyet braucht noch zwei Siege aus den finalen fünf Spielen zum Aufstieg, weil sich die Konkurrenz aus Falkenburg und Wildeshausen noch im direkten Duell gegenübersteht. Hasbergen war schon wie gegen Wildeshausen einfach effektiver. „Ein Unentschieden wäre für Hürriyet nicht unverdient gewesen“, merkte Müller zu Recht an.