Florian Urbainski (links) zockte für den SV Atlas im Vorfeld des NFV-Pokalfinales 2019 mit Kevin Radke (rechts). In der eFootball-Oberliga, die derzeit läuft, spielt er mit Marc Schreiber. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Da der reale Fußball aufgrund der Corona-Krise derzeit pausiert, hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) eine e-Football-Liga an der Start gebracht. 17 der 18 Oberligisten nehmen teil (wir berichteten). Der SV Atlas mit Florian Urbainski und Marc Schreiber startete gut in den Wettbewerb, gewann die ersten beiden Begegnungen und teilte dann mit einem 6:6 die Punkte gegen den bis dahin ebenfalls noch ungeschlagenen FC Hagen/Uthlede. Gespielt wird FIFA 20 im Online-Modus an der heimischen Playstation. Der finale Spieltag ist für den 26. April angesetzt.

Kürzlich haben sich die Delmenhorster souverän gegen den TB Uphusen behauptet. 10:3 lautete das Gesamtresultat. Jeder Spieltag besteht aus zwei Einzelduellen, in denen die Spieler im Eins-gegen-eins-Modus in einem Match über zweimal sechs Minuten gegeneinander antreten. Die Summe der beiden Einzelpartien ergibt schließlich das Spieltagsergebnis.

Am Donnerstagabend kam es zum Spitzenspiel gegen Kickers Emden, das zuvor jede Begegnung für sich entscheiden konnte. Atlas setzte sich in Partie eins zwar mit 4:2 durch, kassierte dann jedoch ein 1:7, sodass am Ende ein 5:9 gegen den alten und neuen Tabellenführer zu Buche stand. Emden hat nun 15 Punkte nach fünf Spielen, Zweiter ist Hagen/Uthlede mit 13 Zählern gefolgt vom MTV Gifhorn mit deren zwölf bei jedoch erst vier Spielen. Atlas ist mit zehn Punkten Vierter.

Die Spieltage sechs und sieben steigen Ostersonnabend und Ostermontag. Atlas trifft zunächst auf den Drittletzten VfL Oldenburg und hat im Anschluss spielfrei. Insgesamt stehen 17 Spieltage im Modus „Jeder gegen jeden“ auf dem Programm.