Pauline Knorr ist selbstständige Reiterin und betreut 16 Pferde auf dem Gestüt. Hier ist sie mit dem Wallach Wilbert beim Training im Parcour. (Janina Rahn)

Döhle. Pauline Knorr ist ehrgeizig. Das muss die 23-jährige Vielseitigkeitsreiterin aber auch ein Stück weit sein, schließlich verfolgt sie große Ziele und wäre ohne diese Eigenschaft vermutlich gar nicht erst so weit gekommen. Doch vielleicht übertreibt sie es manchmal auch damit. Zumindest ist sie zu dieser Erkenntnis gelangt, nachdem sie ein „beschissenes“ Jahr hinter sich hat. „Ich habe viel gelernt, das möchte ich so nicht missen. Aber ich hätte viele Dinge auch anders gemacht. Im Endeffekt muss ich mich selber verbessern und etwas zügeln“, sagt die Sportlerin des RV Ganderkesee. Im vergangenen Jahr sei sie teilweise einfach überehrgeizig gewesen.

Ein Rückblick: Im Februar des vergangenen Jahres machte sich Knorr auf dem Hof von Mannschaftsolympiasieger Andreas Dibowski selbstständig. Nachdem sie freiwillig als Sportsoldatin bei der Bundeswehr aufgehört hatte, betrachtete Knorr den Weg in die Selbstständigkeit als richtigen Schritt. Und für ihr erstes Jahr hatte sich die Vielseitigkeitsreiterin gleich hohe sportliche Ziele gesetzt. Wenngleich sie aufgrund eines Oberschenkelbruchs verspätet in die Saison startete. Bei einem Turnier im niederländischen Oudkarspel lief dann zwar noch nicht alles glatt, im Großen und Ganzen zeigte die Formkurve nach der komplizierten Verletzung nach oben.

Einen Monat später musste sie jedoch schon wieder eine verletzungsbedingte Zwangspause einlegen: Auf der Geländestrecke der CIC***-Prüfung in Marbach stürzte sie auf Wilbert Bo, nachdem sie den Steigbügel verloren hatte, sich jedoch gegen einen sicheren, aber längeren Alternativweg auf ein Hindernis zu entschied. Während der Wallach dabei unverletzt blieb, zog sich Knorr eine Schultereckgelenksprengung zu. Zwar stieg sie noch im selben Jahr wieder in den Sattel, doch trotzdem haben die Verletzungen bei ihr im Kopf etwas bewirkt. So hat sie sich für dieses Jahr weniger vorgenommen. Es gibt keine Veranstaltung, die sie auf Biegen und Brechen erreichen muss. „Ich möchte erst mal gesund bleiben. Ich habe keine Lust mehr auf Verletzungen. Klar kann immer mal was passieren, das ist mir bewusst. Aber in dem Ausmaß möchte ich es vermeiden“, sagt Knorr.

Sie geht die neue Saison entspannt an, macht sich keinen Druck. Einen Turnierplan hat sie natürlich trotzdem: Ende März steht beispielsweise ein Wettkampf in Luhmühlen an, Mitte Mai geht es nach Marbach. Ansonsten steht die Entwicklung im Vordergrund. Von ihr selbst und auch den Pferden: Aktuell hat die 23-Jährige 16 Pferde im Stall. Mit allen wird sie die Saison nicht bestreiten, das eine oder andere wird sie noch aussortieren. Knorr: „Ich habe viele gute Nachwuchspferde zurzeit und noch meine vier Hauptpferde Lucy Dynamik, Wilbert, Quantana und Starlight.“ Bei so vielen Tieren ist die Vielseitigkeitsreiterin auf Hilfe angewiesen. Dafür hat sie ein Team, das sich in dem vergangenen Jahr auch entwickelt hat.

Eigenen Stall etabliert

Denn so schwierig es sportlich auch war, hatte es durchaus seine positiven Seiten: Pauline Knorrs eigener Stall ist gut angelaufen und konnte sich bereits durchaus einen Namen machen. Außerdem hat sie wichtige Erfahrungen gesammelt. Den Schritt in die Selbstständigkeit betrachtet sie jedenfalls als richtig, wenngleich der Kontrast am Anfang zu ihrer Zeit als Sportsoldatin groß gewesen sei. „Trotz meiner Verletzungen und obwohl meine eigenen Leistungen nicht der Brüller waren, hat sich der Stall letztendlich schon gut etabliert. Ich bleibe auf jeden Fall bei der Selbstständigkeit“, betont die 23-Jährige. Und sie ist davon überzeugt, dass wenn sie noch an einigen Stellschrauben dreht, sich der Erfolg wieder einstellt und sie an die alten Leistungen anknüpfen kann.