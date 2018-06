Leon Lingerski lief in der vergangenen Saison für den VfB Oldenburg in der Regionalliga auf und schließt sich jetzt Atlas an. (Piet Meyer)

Delmenhorst. Er lief zusammen mit Leon Goretzka, Niklas Süle und Serge Gnabry auf. Doch während diese Millionen von Euro verdienen und für die Deutsche Nationalmannschaft spielen, streift Leon Lingerski ab dieser Saison das Trikot des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst über. Das klingt erst mal niederschmetternd, doch der 23-jährige Bremerhavener hat seinen Frieden mit der Vergangenheit geschlossen. „Es ist natürlich schade, wenn man sieht, dass man es nicht gepackt hat. Aber es hilft nichts rumzujammern. Ich glaube, alles passiert aus einem guten Grund“, sagt Lingerski. Er stand auf dem Sprung zum Profi, doch dann warfen ihn Verletzungen zurück. „Man weiß nie, ob es für die Bundesliga oder die Nationalmannschaft gereicht hätte. Aber ich denke schon, dass ich auf jeden Fall in der 3. Liga hätte spielen können“, sagt er. Doch sein Körper schaffte die extreme Belastung nicht. Aber er liebt den Fußball und freut sich jetzt darauf, mit dem Blau-Gelben in der Oberliga zu zocken.

Lingerski stand achtmal für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf dem Rasen, schoss gegen Lettland sogar ein Tor. „Das war nur das 3:0, aber es hat mich riesig gefreut“, erinnert er sich. Für die B- und A-Junioren von Werder Bremen bestritt er 48 Partien in der Bundesliga. Doch dann reagierten seine Muskeln und Sehnen negativ auf die Belastung. Auf eine Muskelansatzentzündung folgten Leistenprobleme, die in einer Operation mündeten, ein Knochenödem im Knie und zuletzt eine Schambeinentzündung kosteten ihn in sportlicher Hinsicht immer wieder viele Monate. „Ich habe viele Stabilitätsübungen gemacht, aber das das hat nicht gewirkt. Vor allem in der Übergangszeit vom Junioren- zum Herrenbereich machen einige Spieler einen Sprung und schaffen es dann in den Profibereich, andere nicht. Durch die Verletzungen habe ich da die Entwicklung nicht geschafft“, sagt Lingerski. Diese Zeit sei belastend gewesen. „Ich bin nach dem Abitur aus Bremerhaven nach Bremen gezogen und habe voll auf die Karte Profifußball gesetzt“, sagt er. Die Entscheidung bereue er nicht. „Es wäre immer die Frage geblieben, ob ich es hätte schaffen können, wenn ich nicht alles probiert hätte. Jetzt weiß ich, dass es mit dem Profifußball nicht hat sein sollen. Aber davon lasse ich mich nicht runterziehen“, sagt er.

Lingerski entschied sich dazu, einen Schritt zurück zu gehen und heuerte beim Regionalligisten VfB Oldenburg an. Auch hier verfolgte ihn zunächst das Verletzungspech: „Bei der Schambeinentzündung habe ich mir gedacht: Junge, klar willst du zurückkommen, aber ich muss auch was anderes machen.“ Nach zwei Saisons endete seine Oldenburger Zeit mit dem Klassenerhalt. „Die zwei Jahre waren okay, aber mehr musste es dort auch nicht sein. Es ging schon etwas drunter und drüber, vielleicht kehrt mit den neuen Verantwortlichen jetzt Ruhe ein“, blickt der 23-Jährige zurück.

Der Schritt zum SV Atlas Delmenhorst in die Oberliga ist erst mal ein weiterer zurück, lässt ihm jedoch den Freiraum, ein Studium zu beginnen. „Ich will in Bremen studieren, habe mich für BWL für das kommende Semester beworben“, berichtet er. Etwas weniger Training als in den höheren Ligen könnte deshalb das Richtige sein, hofft er. „Ohne Fußball kann ich aber gar nicht.“ Nachdem für ihn feststand, dass er nicht für den VfB weiterspielt, jedoch möglichst nach Bremen ziehen will, schaute er sich nach Vereinen in der Umgebung um und sprach mit befreundeten Fußballern. Und er bekam eine Anfrage von Atlas-Teammanager Bastian Fuhrken. Sie verabredeten ein Telefonat. „Das war dann sehr positiv. Bastian Fuhrken meinte, dass er nicht die große Hoffnung habe, dass ich in die Oberliga wechsel. Ich hatte aber das Gefühl, dass es Spaß machen könnte, für Atlas zu spielen“, berichtet Lingerski. Zudem habe ihm Marlo Siech, mit dem er befreundet ist, viel Positives über Atlas erzählt. „Und auch die Fans sind noch mal ein paar Prozent Anreiz gewesen“, fügt der 23-Jährige hinzu. Ebenso habe er Lust, mit Karlis Plendiskis zusammenzuspielen. „Wir kennen uns aus der U19 von Werder“, erzählt Lingerski. Dass Marlo Siech nun doch beim SV Atlas bleibt (siehe Meldung links), sei ein zusätzlicher Pluspunkt.

Atlas bekommt mit Lingerski einen immer noch jungen Spieler, der aber bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Im Nachwuchsleistungszentrum der Werderander wurde er technisch optimal ausgebildet. Die Bremer machten aus dem Stürmer ab der U13 einen Verteidiger. „Am liebsten spiele ich auf der linken Abwehrseite, ich habe auch schon innen verteidigt“, berichtet Lingerski. Ohnehin sei er für jede Position bereit. „Wenn ich mich reinfuchse, kann ich überall spielen.“ Was Atlas-Trainer Jürgen Hahn mit dem Bremerhavener vorhat, wird die Vorbereitung zeigen. „Im Gespräch sagte er mir, dass er sich auch vorstellen könne, dass ich auf der Sechs spiele. Mal sehen. Ich nehme jede Position gerne an“, blickt Lingerski zuversichtlich voraus.

Etwas unglücklich sei, dass er die ersten beiden Vorbereitungswochen verpassen wird. „Ich hatte schon eine USA-Reise gebucht. Es ist natürlich nicht optimal bei einem neuen Verein am Anfang zu fehlen, aber ich denke, dass ich schnell reinkommen werde, wenn ich da bin“, so Lingerski. Er sei keine schwierige Persönlichkeit und finde sich schnell mit neuen Teamkollegen zurecht.

Sportlich sollte er, wenn er fit ist, eine klare Verstärkung für die Blau-Gelben darstellen. Seine grundsätzlichen Stärken sieht er in seiner Schnelligkeit und seinem Kopfballspiel. „Ich bin eher der Sprinter als der Dauerläufer“, sagt er. Zudem könne er Partien und Gegner gut lesen. Gemeinhin bezeichnet man diese Eigenschaft als Spielintelligenz. Und er spielt gerne: „Klar ist in der Oberliga kein Tiki-Taka umsetzbar, aber ich will schon richtig zocken und nicht planlos bolzen“, so Lingerski.