Hude. Nur mit einer Rumpfmannschaft ist der TV Hude im Spitzenspiel der Tischtennis-Verbandsliga angetreten und hatte beim 1:9 gegen den Oldenburger TB so keine Chance. Schon im Vorfeld hatte Felix Lingenau die Erwartungen gedämpft: „So oder so sind die Rollen klar verteilt. Das ist schon ein Klassenunterschied.“ In voller Besetzung hätte sich das Team dennoch erhofft, den Tabellenführer zumindest ärgern zu können, meinte Lingenau. Ohne den verletzten Marc Engels, die verhinderten Ryan Farrell und Christopher Imig sowie mit einem stark angeschlagenen Florian Henke könnte aber das einzige Ziel sein, die 0:9-Höchststrafe zu verhindern, erklärte er.

Trotzdem hatten etwa 80 Zuschauer den Weg in die Halle am Huder Bach gefunden. Neben Hudern und Oldenburgern auch viele Tischtennisspieler aus benachbarten Vereinen, die vor allem auf einen OTB-Akteur gespannt waren: Steffen „Speedy“ Fetzner, den Doppelweltmeister von 1989 an der Seite von Jörg Roßkopf. Neben dem ehemaligen Weltklassespieler boten die Gäste, gewarnt vom Ausrutscher gegen Hudes zweite Mannschaft, alles auf, was Rang und Namen hat: Den mehrfachen deutschen Seniorenmeister Nicolai Popal, den ehemaligen Jugendnationalspieler und Bundesligaspieler Heiko Wirkner, den regionalliga-erfahrenen Lars Brinkhaus sowie unten den Noppenspieler Toby Schüler und den erst vor Kurzem reaktivierten ehemaligen Huder Malte Plache.

In den Doppeln hielten die Huder in einzelnen Sätzen gut mit, am Ende fehlte aber immer eine Kleinigkeit, um erfolgreich zu sein. Im Einzel ging Florian Henke gegen Heiko Wirkner an den Tisch, obwohl er wegen Rückenproblemen keinen Vorhand-Topspin spielen konnte. Gelegentlich Gegenschüsse sorgten dennoch für spektakuläre Punkte. Als Henke sich auf Ballon- und Schnittabwehr verlegte, gewann er sogar einen Satz und bot den Zuschauern viele sehenswerte Ballwechsel. Jonas Schrader verpasste gegen Steffen Fetzner dann ganz knapp den Ehrenpunkt. „Nachdem ich wusste, dass ich wohl gegen ihn spielen werde, habe ich mir gestern im Internet erstmals das WM-Endspiel von 1989 angeschaut“, gestand der 22-Jährige. Nach zwei verlorenen Sätzen legte der Huder den Respekt ab, spielte mutiger und konnte im fünften Durchgang sogar mit 6:2 in Führung gehen. Dann aber kam der berüchtigte „Eisenarm“. Fetzner holte auf und gewann doch noch mit 12:10. „Ich hatte mir vorgenommen, das Spiel nicht anders anzugehen als gegen andere Gegner. Aber am Ende bin ich dann doch wieder zu nervös gewesen“, gab Schrader zu. Auch Klaus Krabbe verpasste den ersten Huder Punkt nur knapp. Gegen Malte Plache holte er einen 0:2-Satzrückstand auf, Satz vier gewann er dabei nach 1:7 noch mit 11:8. Der fünfte Durchgang ging aber an den Oldenburger. Die 0:9-Höchststrafe verhinderte dann allerdings doch noch Dietmar Scherf gegen Linkshänder Toby Schüler, den er nach Abwehr von mehreren Matchbällen mit 15:13 im Entscheidungssatz niederrang. Nach Henkes 0:3 gegen Popal war die Partie dann beendet.

Steffen Fetzner hatte unterdessen ein knapperes Spiel erwartet. „Ich kannte die Mannschaft vorher nicht, aber es war ja immerhin der Zweite gegen den Ersten. Deswegen sind wir gewarnt gewesen“, erklärte der 50-Jährige, der zwischenzeitlich noch Autogramme an einige junge Tischtennis-Fans verteilen musste. „Heute war nicht viel mehr zu holen“, meinte Jonas Schrader, der sich aber über das Abschneiden seiner Mannschaft in der Hinrunde freute: „Angesichts der großen Personalprobleme ist Platz zwei super. Das ging aber auch nur durch die tolle Unterstützung der zweiten Mannschaft.“

TV Hude – Oldenburger TB 1:9

Lingenau/Oestmann – Popal/Schüler 3:11, 10:12, 9:11; Henke/Krabbe - Wirkner/Fetzner 9:11, 9:11, 11:9, 9:11; Schrader/Scherf – Brinkhaus/Plache 6:11, 13:11, 4:11, 0:11; Henke – Wirkner 8:11, 7:11, 11:8, 6:11; Lingenau – Popal 9:11, 3:11, 3:11; Schrader – Fetzner 10:12, 5:11, 11:3, 11:7, 10:12; Oestmann – Brinkhaus 11:8, 3:11, 2:11, 4:11; Krabbe – Plache 10:12, 6:11, 11:4, 11:8, 7:11; Scherf – Schüler 8:11, 11:7, 6:11, 11:5, 15:13; Henke – Popal 8:11, 4:11, 7:11 ALE