Jahn-Spieler Ali-Ilian Igde (vorne rechts) erzielte das 1:1, doch Jan-Luca Rustler (links) sicherte dem VfL Stenum mit einem Dreierpack noch den Auswärtserfolg. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Die A-Junioren des VfL Stenum sind ihrer Favoritenrolle in der Fußball-Bezirksliga zumindest in puncto Ergebnis gerecht geworden: Mit einem hart erkämpften 4:2 (2:1)-Erfolg beim TV Jahn sicherte sich die Mannschaft von Frank Radzanowski die drei eingeplanten Punkte. Allerdings musste der VfL erkennen, dass seine Gegner in dieser Saison besonders motiviert sein dürften. „Jahn hat uns mit seinen Mitteln das Leben schwer gemacht, deshalb haben wir unser Spiel nicht so durchsetzen können“, musste Radzanowski erkennen. Verlassen konnte sich der Übungsleiter aber auf seinen Stürmer Jan-Luca Rustler, der mit einem Dreierpack zum Matchwinner avancierte.

Die Gastgeber hatten bereits einen Einsatz in den Beinen, doch der Auftakt am Mittwoch in Emstek war mit einer 0:6-Klatsche sehr ernüchternd. Emstek zählt nach Meinung vieler Trainer neben Stenum und dem TuS Heidkrug zum Favoritentrio der Liga. Die Violetten wollten Wiedergutmachung betreiben und traten sehr engagiert auf, leisteten sich jedoch heftige Patzer. So verstolperte Torwart Florian Kröger bereits nach sechs Minuten einen Rückpass, den Rustler zum 0:1 verwertete. Allerdings muss man Kröger zugutehalten, dass ihm aufgrund einer langen Verletzungspause noch die Spielpraxis fehlt.

Zudem musste sein Trainer René Rohaczynski auf seine etatmäßige Innenverteidigung verzichten und die Vertreter Ali Kanli und Lennard Reske im Spielverlauf verletzt auswechseln. Zuvor hätte der später sehr zweikampfstarke Reske durch den nächsten Stockfehler Tom Geerken fast das 0:2 ermöglicht (9.), doch Kröger parierte. Danach biss sich Jahn förmlich in die Partie, ließ nichts mehr zu und holte durch Enrico Köhler einen Elfmeter heraus. Der Zehner vom TV Jahn zog an drei Gegnern vorbei und wurde von Crispin Mintert gelegt. Ali-Ilian Igde nutzte den Strafstoß zum 1:1 (23.). Ansonsten passierte in den Strafräumen wenig, was Jahn-Stürmer Kevin Schewiola offenbar frustrierte. Hinter dem Rücken des konsequent leitenden Schiedsrichters Marius Petermann (Wildeshausen) trat Schewiola Mattheo Elsen – ehemaliger Mitspieler beim TV Jahn – in die Beine. Die Aufregung war zunächst groß, beruhigte sich aber wieder. Schewiola wurde in der Pause zum Duschen geschickt. Da führte der VfL indes schon wieder, weil Niklas Reckler einen feinen Diagonalpass von Silas Dohrmann für Rustler aufgelegt hatte (42.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Stenum war etwas gefährlicher, aber Jahn blieb griffig und konterte zum 2:2. Marcel Türyaki hatte Samuel Gawlista auf der rechten Bahn in Szene gesetzt. Der Rechtsaußen sprintete Richtung Eckfahne und fand mit seinem Rückpass Enrico Köhler, der zum erneuten Ausgleich traf (55.). Allerdings hatte Rustler wieder die passende Antwort parat, als er nach einem Solo von Tom Geerken zum 2:3 einschob (58.). Trotzdem wurde die Partie immer ausgeglichener, weil Jahn jeden Spielfluss auf dem engen Platz wirkungsvoll im Keim erstickte. „Am Ende hätte es in beide Richtungen gehen können“, urteilte Rohaczynski. „Unsere Gegentore waren ziemlich ärgerlich, trotzdem war es im Vergleich zum Spiel in Emstek eine klare Steigerung.“

Reckler sorgt für Entscheidung

Dass es nicht mehr wurde mit einem Punktgewinn, verhinderte Niklas Reckler, der in der 87. Minute nach starker Balleroberung von Geerken das 2:4 markierte. Stenum musste noch eine Zeitstrafe für Fynn Brenneiser hinnehmen (90.), den daraus resultierenden 25-Meter-Freistoß von Köhler kratzte VfL-Torwart Marcel Rüdebusch aus dem Winkel. Danach war für Radzanowski und seinen Co-Trainer Maxi Klatte Zeit für eine Analyse: „Es war ein kleiner Schuss vor den Bug. Unsere individuellen Stärken haben den Ausschlag gegeben.“