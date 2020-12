In dieser Saison konnte Ryan Farrell wegen der Corona-Beschränkungen bislang nicht zu den Partien des TV Hude anreisen. (INGO MÖLLERS)

Ryan Farrell: Aktuell ist Tischtennis in Irland erlaubt und ich spiele zweimal pro Woche. Wir haben keine feste Trainingsgruppe, ich spiele immer mal wieder mit verschiedenen Spielern. Es ist schön, wieder trainieren zu können. Es gibt einige Regeln, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel muss vor dem Betreten der Halle die Temperatur gemessen werden, und nach dem Training muss das Material gereinigt werden. Insgesamt dürfen sich nur zwölf Spieler in der Halle aufhalten. Das alles sind wichtige Regeln, um die Verbreitung von Covid-19 zu unterbinden.

Es war ein sehr schwieriges Jahr, aber die Situation beginnt sich zu verbessern. Während des Jahres hatten wir zwei landesweite Lockdowns, zuerst für drei Monate von April bis Juni, danach noch einmal für sechs Wochen von November bis Dezember. In dieser Zeit konnte ich kein Tischtennis spielen, was ich sehr schwierig fand, da Tischtennis ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Mir war wichtig, aktiv zu bleiben, und so bin ich häufiger laufen gegangen und habe in meinem Fitnessraum zu Hause trainiert. Außerdem habe ich begonnen, Schach zu spielen.

Im März habe ich bereits realisiert, dass das Reisen nach Deutschland sehr schwierig werden dürfte, als die Corona-Zahlen in ganz Europa anstiegen. Da war mir klar, dass die Chance, in der ersten Saisonhälfte in Hude spielen zu können, sehr gering wäre.

Ich hoffe, dass sich die Situation im nächsten Jahr verbessern wird und ich vielleicht noch in der zweiten Hälfte der Saison mitspielen kann.

Das Niveau in der Oberliga ist in diesem Jahr sehr hoch, es gibt einige sehr starke Mannschaften. Es wird schwierig, aber ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, in der Liga zu bleiben. Es stehen noch einige wichtige Spiele aus, in denen wir hoffentlich punkten können, um den Klassenerhalt zu sichern.

Ja, wir haben regelmäßigen Kontakt, vor allem über die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft. Die Spiele und Ergebnisse interessieren mich natürlich immer, darüber informiere ich mich im Internet, und außerdem hält mich auch mein Mannschaftskollege Florian Henke auf dem Laufenden.

Ich glaube, ich habe eine gute Verbindung zum Verein, und ich freue mich immer, nach Deutschland zu fliegen. Seit 2017 bin ich etwa 20-mal nach Hude gekommen, das war bisher jedes Mal eine tolle und spaßige Erfahrung. Ich bin sehr glücklich darüber, dadurch auch einige echte Freundschaften geschlossen zu haben. Toll war auch der Besuch einiger Vereinskollegen bei mir zu Hause im Jahr 2018. Ich freue mich schon wieder darauf, 2021 hoffentlich endlich wieder nach Hude zu kommen.

Unglücklicherweise habe ich bei meinen Aufenthalten bisher kaum etwas gelernt, da die meisten meiner Mannschaftskollegen sehr gut Englisch sprechen. Momentan kenne ich nur wenige Begriffe wie „Danke“, „Bitte“, „Moin“ und „Auf geht’s“. Hoffentlich kann ich dann in Zukunft noch etwas mehr lernen.

Zur Person

Ryan Farrell (24)

stammt aus Howth, einer Kleinstadt an der irischen Küste in der Nähe der Hauptstadt Dublin. Im Jahr 2017 wechselte er nach Hude. In der Oberliga kam Farrell während seiner Huder Zeit bisher auf 10:3 Siege im mittleren und 5:11 im oberen Paarkreuz, in der Verbandsliga holte er oben eine Bilanz von 18:7. Als bisher größte Erfolge seiner Tischtennis-Karriere gibt der Angriffsspieler die Teilnahme für Irland an der Jugend-Weltmeisterschaft 2014 in Tokio sowie in diesem Jahr die nationale Vizemeisterschaft bei den Herren und das Erreichen von Platz eins in der irischen Rangliste an. Diesen hat er aktuell immer noch inne. Nach vierjährigem Bachelor-Studium im Bereich Wirtschaft in Dublin arbeitet Farrell seit diesem Jahr als „Fund Accountant“ (Fonds-Buchhalter) bei einer großen international tätigen Bank.

Zur Sache

Verbindungen zwischen Irland und dem TV Hude

Die Tradition irischer Spieler beim TV Hude hat im Jahr 2008 nach dem Aufstieg in die Oberliga begonnen, als Peter Graham vom SV Werder Bremen II zum Team stieß. Neben privaten Kontakten entstanden damals durch Grahams Stiefmutter, Nationaltrainerin Jing Yi, auch gute Verbindungen zum irischen Verband. Seitdem gab es immer mal wieder Anfragen, ob Spieler, die Erfahrung auf dem in Deutschland deutlich höheren Liga-Niveau sammeln möchten, beim TVH unterkommen können. Neben Farrell (seit 2017 in der Ober- und Verbandsliga) sowie Graham (08/09 und drei Spiele in der Saison 13/14, Oberliga) waren auch Mark McGuiggan (zwei Spiele 09/10, Verbandsliga), Neil Irwin (09/10, Jungen-Niedersachsenliga) und Zak Wilson (15/16, Verbandsliga) für Hude aktiv.