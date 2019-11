Ryan Farrell vom TV Hude hat sich bei den Ulster Open durchgesetzt und wird nun beim irischen Verband an Position eins geführt. (INGO MÖLLERS)

Einige Erfolge hat es zuletzt für Tischtennis-Spieler des TV Hude gegeben, die bei ganz unterschiedlichen Turnieren aktiv waren. Besonders stark trat Sören Dreier aus der zweiten Mannschaft beim DTTB-Top-24-Turnier der Jungen U15 auf. Der 14-Jährige wurde in Landsberg (Sachsen-Anhalt) Vierter und qualifizierte sich damit für den Top-12-Wettbewerb sowie für die Deutschen Jugendmeisterschaften. Ryan Farrell, Spitzenspieler der ersten Mannschaft, gewann in seiner irischen Heimat die Ulster Open und wird nun erstmals als Nummer eins des irischen Verbandes geführt. Finn Oestmann aus der Reserve wurde bei den Bezirksmeisterschaften in Langförden Zweiter und sicherte sich damit einen Startplatz für die Landesmeisterschaften.

Sören Dreier hatte sich als Neunter des Top-48 für das Top-24 qualifiziert, zeigte hier eine noch stärkere Leistung und verpasste ganz knapp das Podest. Gleich im ersten Vorrundenspiel setzte sich Dreier gegen den Gruppenfavoriten Martin Sejdijevic vom Oberligisten VfR Birkmannsweiler mit 3:2 durch. Es folgten vier weitere Siege, zwei davon ebenfalls im fünften Durchgang. Mit dem ersten Gruppenplatz war dem Linkshänder ein Platz unter den besten zwölf Akteuren bereits sicher. Und mit dem 3:0 im ersten Endrundenspiel gegen Andre Bertelsmeier vom Oberligisten Bad Hamm war sogar der Halbfinal-Einzug schon perfekt.

Dort allerdings war der an eins gesetzte spätere Sieger Tobias Sältzer (Zugbrücke Grenzau, Oberliga) noch eine Nummer zu groß. Nach deutlich gewonnenem ersten Satz verlor der Huder mit 1:3. Auch im Spiel um Platz drei unterlag Dreier nach 1:0-Führung mit 1:3 gegen Tayler Fox (TTC Bad Homburg, Oberliga). Trotzdem durfte der 14-Jährige mit dem vierten Platz im stark besetzten Feld der besten Nachwuchsspieler Deutschlands mehr als zufrieden sein.

Auch Ryan Farrell präsentierte sich bei den Ulster Open in seiner irischen Heimat in Topform. Im Endspiel des größten international offenen Turniers in Nordirland wehrte der 23-Jährige gegen die bisherige Nummer eins des irischen Verbandes, Alexander Gillen, mehrere Matchbälle ab und holte sich den Turniersieg. Damit trat er unter anderem die Nachfolge des Ex-Huders Daniel Kleinert an, der den Wettbewerb im Jahr 2015 gewonnen hatte. Durch den Erfolg zieht Farrell auch in der neuen Rangliste des irischen Verbandes an Gillen vorbei und wird dort erstmals an Position eins geführt. Mit Zak Wilson auf Rang drei und Peter Graham auf Platz 34 tauchen in der Rangliste auch noch zwei ehemalige Huder auf.

Bei den Bezirksmeisterschaften in Langförden hat Finn Oestmann den Turniersieg sowohl im Einzel als auch im Doppel knapp verpasst. Der 19-Jährige erreichte aber schon durch den Viertelfinalsieg über Malte Plache vom Oberligisten Oldenburger TB sein Ziel: die Qualifikation für die Landesmeisterschaften. Nach Plache bezwang Oestmann im Halbfinale den nächsten Ex-Huder im OTB-Trikot, Nico Schulz. Erst im Finale wurde sein Siegeszug von Kristof Sek (TuS Lutten, Oberliga) gestoppt. Und auch im Doppel verloren Oestmann und Plache gegen Sek und dessen Vereinskollegen Lenard Budde erst im Endspiel.