Mit Samuel Adeniran kann der SV Atlas erst mal nicht mehr planen. (Ingo Möllers)

Der SV Atlas Delmenhorst kann vorerst nicht mehr auf Samuel Adeniran zurückgreifen. Der Offensivmann war im November zu seiner Familie in die USA geflogen, um sich dort fit zu halten. Zum Trainingsauftakt des Fußball-Regionalligisten im Februar wollte er eigentlich wieder zurück in Deutschland sein, doch es kam anders. „Sein Wunsch war es, vorerst in den USA zu bleiben, um dort spielen zu können, während hier kein Spielbetrieb aufgenommen wurde. Doch zum Auftakt kam nicht Samuel, sondern eine Absage“, berichtet Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SVA. Darüber sei man schon „sehr überrascht“ gewesen. Doch Fuhrken zeigt inzwischen Verständnis für Adenirans Vorgehen: „Dort wo Samuel wohnt, ist es möglich, zu trainieren und zu spielen, während wir noch tief im Lockdown sitzen, nur eingeschränkt trainieren können und die Wiederaufnahme der Liga ungewiss ist.“

Sobald der Spielbetrieb in der Regionalliga wieder aufgenommen wird – möglicherweise ja erst in der kommenden Saison –, würden die Gespräche mit Adeniran aufgenommen. „Sein Vertrag wurde auf seinen Wunsch aufgelöst, damit er in den USA spielberechtigt ist“, erklärt Fuhrken. Der überraschende Ausfall des Stürmers sorgt jedoch nicht dafür, dass Atlas noch mal nachrüsten muss. „Die Lücke haben wir mit Mattia Trianni schon bestens geschlossen. Was uns sehr erleichtert“, sagt Fuhrken.