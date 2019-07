Sandra Auffarth und Viamant du Matz fielen beim Chio in Aachen nach der Geländeprüfung in der Gesamtwertung der Vielseitigkeit auf Platz 32 zurück. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee hat beim Chio in Aachen in der Vielseitigkeit den 32. Platz belegt. Die Bergedorferin ging auf Viamant du Matz an den Start und hatte am Ende genau 109 Strafpunkte auf dem Konto. Den Sieg sicherte sich Ingrid Klimke (Münster) auf SAP Hale Bob OLD (24,70) vor Michael Jung (Horb am Neckar) auf fischerChipmunk FRH (25,50) und dem Australier Christopher Burton auf Quality Purdey (27,00).

In der ersten Teilprüfung, der Dressur, landete Auffarth mit 68,610 Prozent auf dem 25. Platz. Einen starken Auftritt legte sie mit Viamant du Matz im Springen hin. In dieser Disziplin blieb das Duo fehlerfrei und bewältigte den Parcours in 1:21,89 Minuten – Rang vier war der Lohn. Der Geländeritt bildete die dritte und letzte Teilprüfung. Diese warf Auffarth wieder zurück. 77,60 Strafpunkte und 8:29 Minuten bedeuteten Rang 33.

Ein ganz besonderer und emotionaler Moment folgte für die Vielseitigkeits-Doppelweltmeisterin bei der Siegerehrung. Ihr Erfolgspferd Wolle, offiziell Opgun Louvo, wurde mit einem Film aus dem großen Sport verabschiedet. „Wir verbinden mit dem Chio Aachen so viele einzigartige Erinnerungen“, teilte Auffarth bei Facebook mit. Daher sei sie sehr dankbar, dass Wolle während der Siegerehrung noch mal die Aufmerksamkeit des Aachener Publikums bekam.

Mit dem französischen Wallach hatte die Bergedorferin in den vergangenen Jahren diverse Medaillen gewonnen. Bei Europameisterschaften holte das Duo zweimal Gold mit der Mannschaft und zweimal Silber im Einzel (2011 und 2015). Es siegte 2014 in Caen in der Normandie bei den Weltreiterspielen sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft. Bei den Olympischen Spielen 2012 gab es Gold mit dem Team und Bronze im Einzel, 2016 dann Team-Silber.