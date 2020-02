In der Stadionhalle sollen für insgesamt 210 000 Euro der Boden und die Trennwände erneuert werden. (INGO MÖLLERS)

Die Verwaltung der Stadt Delmenhorst hat sich am Montag dazu geäußert, weshalb sie Geld für Sanierungsarbeiten in der Sporthalle am Stadion in die Hand nehmen will – und für wann diese geplant sind. Die Nachricht hatte am vergangenen Freitag insbesondere bei der HSG Delmenhorst für Verwirrung gesorgt. Im Herbst 2019 hieß es seitens der Verwaltung noch, dass die Halle nicht mehr sanierungsfähig sei. Nun gibt es aus ihrer Sicht jedoch Bedarf, den Hallenboden und die Trennwände zu erneuern. Die Sanierung des Bodens soll 160 000 Euro kosten, für die Trennvorhänge sollen 50 000 Euro ausgegeben werden.

Die neuen Trennvorhänge sind laut Angaben der Verwaltung vor allem aufgrund des Schulsports zwingend notwendig, „weil dort mehrere Klassen gleichzeitig die Stadionkapazität nutzen“. Bezüglich des Hallenbodens heißt es, dass es in der Vergangenheit nach Sportveranstaltungen regelmäßig vorgekommen sei, dass sich Teile gelöst haben und Reparaturen notwendig wurden. Dass er ausgetauscht werden muss, würden nach dem Informationsstand der Fachverwaltung alle Nutzer so sehen. Auch die HSG Delmenhorst habe mehrfach auf eine Bodenerneuerung gedrängt. Jürgen Janßen, Vorsitzender der HSG, kann jedoch nicht nachvollziehen, weshalb die Sanierung jetzt noch in Angriff genommen wird – Stichwort: Neubau. „Nachdem eine neue Halle gebaut werden muss, macht das doch keinen Sinn“, sagt er. Seiner Meinung nach könne man die Zeit noch mit dem bestehenden Untergrund überbrücken.

Was Janßen besonders sauer aufstößt, ist der geplante Zeitraum der Sanierungsarbeiten. Diese sollen laut der Verwaltung in den Herbstferien 2020 beginnen – inklusive mehrwöchiger Hallenschließung. Die Handball-Saison 2020/21 hat dann bereits begonnen. Zwar gibt es in den Herbstferien immer eine Pause, doch wenn die Arbeiten darüber hinaus andauern sollten, wäre mit der Stadionhalle die Heimstätte der HSG betroffen. Janßen bezeichnet den Termin als fahrlässig. „Dann geht alles drunter und drüber. Wir müssen das jetzt schon wissen, damit wir das einplanen können.“ Der HSG-Vorsitzende beklagt in diesem Zusammenhang mangelnde Kommunikation mit den Vereinen. „Es wird nicht miteinander, sondern übereinander gesprochen“, moniert er.

Janßen hatte nach dem Bekanntwerden der Sanierungspläne bereits die Befürchtung geäußert, dass diese eher ein Signal seien, man würde gar nicht erst die Planung für eine neue Halle angehen. Dem widerspricht die Verwaltung. „Entsprechend des politischen Auftrags wird mit Hochdruck nach einem potenziellen Standort für den Ersatzbau ‚Stadionhalle‘ gesucht. Das Ergebnis wird in der öffentlichen Sitzung der Fachausschüsse Schule, Sport und Kultur am 19. März erläutert“, heißt es aus dem Rathaus. Mit einer politischen Beschlusslage würde man dann in die notwendige Planungsarbeit einsteigen. Einen konkreten Zeitplan könne es aktuell noch nicht geben.

Es sei „in jedem Fall von einer umfangreichen Planungs- und Realisierungszeit auszugehen, sodass die im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel zur Bodenerneuerung und Wiederherstellung des Brandschutzes unbedingt genutzt werden müssen, um dem Schul- und Vereinssport eine zwischenzeitliche Weiternutzung der Sporthalle am Stadion zu gewährleisten.“ Die Kapazitäten der dortigen Halle würden in jedem Fall benötigt. Abgesehen von den erwähnten Arbeiten sind laut der Verwaltung dem aktuellen Stand nach keine weiteren Sanierungen geplant.