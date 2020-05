Auf den Sportplätzen in Niedersachsen herrscht inzwischen wieder Betrieb – unter strengen Auflagen. Wenn die Corona-Krise allerdings noch länger andauern sollte, könnte die Existenz einiger Vereine auf dem Spiel stehen. (Michael Braunschädel)

Der Landessportbund Niedersachsen (LSB) wollte sich einmal einen Überblick verschaffen. Um die Folgen der Corona-Krise für die Sportorganisation im Bundesland einschätzen und Unterstützung organisieren zu können, hat der LSB eine zweistufige Vereinsumfrage durchgeführt. Aus dieser sollte ein erster Eindruck des durch die Pandemie entstehenden Schadens resultieren. Die Ergebnisse liegen jetzt vor – und verdeutlichen, dass einige Vereine in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten würden, sollte die aktuelle Situation noch mehrere Monate andauern.

Befragt wurden neben den einzelnen Sportvereinen auch die Landesfachverbände und Sportbünde. Sie alle sollten schätzen, wie hoch der finanzielle Schaden beziehungsweise das Defizit im Monat April ausfällt. Bei den Vereinen, von denen insgesamt 3757 an der Umfrage teilnahmen, kommt eine Summe von insgesamt gut 5,8 Millionen Euro zusammen. Bei den 44 Landesfachverbänden sind es zusammengenommen knapp 705 000 Euro, bei den 43 Sportbünden alles in allem etwas mehr als 111 000 Euro.

Existenzbedrohend ist dieses Defizit für die meisten Sportvereine aktuell aber noch nicht. Eine akute Notlage gaben 2,2 Prozent von ihnen an. Falls sich die Situation in den kommenden Monaten jedoch nicht bessern sollte, würde die Anzahl deutlich steigen. Dann sähen sich 22,7 Prozent der Vereine in ihrer Existenz bedroht. Für insgesamt 56,4 Prozent gilt das nach eigener Aussage nicht. 18,7 Prozent können es im Moment nicht beurteilen.

Dass auf Sicht jeder vierte Verein in Niedersachsen große Probleme bekommen würde, kommt für Jörg Skatulla nicht überraschend. „Das wundert mich nicht. Es sind doch schon bestimmte Einnahmequellen, die wegfallen“, sagt der Vorsitzende des Kreissportbundes Landkreis Oldenburg (KSB). Was den Klubs momentan komplett fehle, seien Neuzugänge, „die den normalen Fluktuationswechsel ausgleichen würden“, nennt er ein Beispiel. Einen Mitgliederschwund gibt es seiner Aussage nach derzeit allerdings nicht. In einer Videokonferenz mit den Fachverbänden habe er gehört, dass diesbezüglich alles recht ruhig sei. Skatulla lobt in diesem Zusammenhang das beiderseitige Verhalten. So gebe es für Mitglieder, die in der Krise selbst in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, oft Sonderregelungen. „Ein großes Lob an die Sportlerinnen und Sportler und auch an die Vereine. Wir sind offensichtlich im Landkreis und in Delmenhorst ganz gut unterwegs. Zusammenhalt wird groß geschrieben, das ist ganz wichtig“, betont der KSB-Vorsitzende.

Bei der Frage nach der Existenzbedrohung fällt auf, dass diese vor allem die Großvereine betreffen könnte. 38 Vereine in Niedersachsen haben mehr als 2500 Mitglieder. Für 22 von ihnen wird es den Ergebnissen der Umfrage zufolge schwierig, wenn die aktuelle Situation noch mehrere Monate anhalten würde – das sind fast 58 Prozent. Bei den Vereinen mit weniger Mitgliedern liegen die Werte zwischen 20,7 und 27,2 Prozent. Anders sieht es bei der akuten Bedrohung aus. Diese betrifft demnach keinen Verein der höchsten Größenordnung, aber 36 Vereine mit bis zu 100 Mitgliedern. Das macht unter ihnen einen Anteil von drei Prozent aus.

Dass die Großvereine auf Sicht vor Problemen stehen könnten, hat laut Jörg Skatulla seine Gründe. „Das ist wirtschaftlich total nachvollziehbar, weil die Fixkosten hoch sind“, erklärt er und verweist auf Ausgaben für Gebäude und Personal. Grundsätzlich hält er die Ergebnisse der Umfrage für wichtig. „Die Rückmeldung ist für die Politik ganz wertvoll. Sie wird dazu führen, dass die Politik sich Gedanken machen muss, wie sie helfen kann.“

Die Vereine wurden auch gefragt, ob sie beabsichtigen, Fördermittel aus Bundes- oder Landesprogrammen zur Hilfe in der Corona-Krise zu beantragen oder diese schon beantragt haben. Bejaht wurde diese Frage von 335 Sportvereinen (8,9 Prozent), zehn Landesfachverbänden (22,7 Prozent) und zwölf Sportbünden (27,9 Prozent).

Vom Landessportbund wünschen sich die Vereine vor allem regelmäßige und aktuelle Informationen, etwa konkrete Hinweise auf Fördermöglichkeiten und Hilfsfonds, insbesondere für kleine Vereine ohne Wirtschaftsbetrieb. Zudem hoffen die Vereine auf finanzielle Unterstützung vom LSB. Die ausführlichen Ergebnisse der gesamten Umfrage stehen auf der Internetseite des Kreissportbundes zum Download bereit.