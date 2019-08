Abdin-Coach Andree Höttges war unzufrieden mit der Leistung. (INGO MÖLLERS)

Im dritten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga hat der SV Tur Abdin Delmenhorst bereits die zweite Niederlage kassiert. Beim 2:4 (2:2) beim SV Brake lag es nach Angaben von Trainer Andree Höttges an der mangelnden Einstellung und Selbstwahrnehmung seiner Mannen. „Im Moment sieht es so aus, dass der ein oder andere Spieler höhere Ansprüche an die Kollegen auf dem Feld und den Verein hat, als es seiner eigenen Leistung entspricht“, monierte Höttges. Mehrere Spieler müssten sich selbst hinterfragen. „Jeder fordert immer was von Verein und Kollegen aber nicht von sich selber. Der ein oder andere muss erst mal seinen eigenen Beitrag leisten. Wir haben das Spiel natürlich als Mannschaft verloren, aber einzelne Tore sind gefallen, weil sich einzelne Spieler dumm verhalten haben. Wir können von außen nur auf Dinge hinweisen, umsetzen müssen es die Spieler. Ich muss mir jetzt Gedanken machen, ob der ein oder andere der Etablierten eine Denkpause bekommt, weil er seine Leistung nicht bringt“, kündigte Höttges an.

In Brake hatte Abdin in der ersten Halbzeit die größeren Spielanteile und auch die besseren Chancen, dennoch ging es mit einem 2:2 in die Kabinen. Miklas Kunst besorgte das 1:0 (13.), Ilhan Tasyer das 2:2 (42.) für die Braker. Zwischendurch hatten Justin Lentz und Simon Matta (34./41.) die Partie gedreht. „Wir hätten in der ersten Halbzeit das Spiel entscheiden und mit zwei Toren führen müssen“, berichtete Höttges. Das Defensivverhalten bei den Gegentoren bezeichnete er als fahrlässig. „Da sind Kompaktheit und Spielintelligenz gefragt. Das ganze Rückzugsverhalten passte nicht bei uns“, monierte Höttges. Seine Mannen hätte Zweikämpfe geradezu vermieden, Gegenspieler mit Ball von der Mittellinie aus ungehindert bis zum Strafraum laufen lassen. „Es ist die Frage, ob es an der Fitness liegt, eine Kopfsache ist oder leichtfertiges Verhalten“, sagte Höttges. In Halbzeit zwei trafen erneut Tasyer und Kunst (70./78.) zum 4:2-Heimsieg.