Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Vor dem Rückrundenstart der 1. Fußball-Kreisklasse ist die beherrschende Frage gar nicht mal so sehr, wer die beiden regulären Aufstiegsplätze belegen wird. Dort haben insbesondere der TuS Hasbergen, aber auch Rot-Weiß Hürriyet im ersten Halbjahr ein solches Polster aufgebaut, dass ein Scheitern kaum noch möglich scheint. Spannender ist fast schon, ob es einen dritten Aufsteiger geben darf und wer sich dann dieses Kreisligaticket sichern würde. Aufgrund der positiven Entwicklung der hiesigen Bezirksligisten – momentan ist schlimmstenfalls noch der deutlich stärker einzuschätzende VfL Stenum gefährdet – darf die 1. Kreisklasse vermutlich drei Aufsteiger stellen. Und da herrscht großes Gedränge unter den Bewerbern.

Hasbergens Andreas Lersch, der mit Tim Müller den verlustpunktfreien Herbstmeister anleitet, formuliert das Ziel für die Rückrunde eher defensiv: „Weiter erfolgreich Fußball spielen.“ Wenn das nur annähernd so gut gelingt wie in den ersten 13 Partien, die allesamt gewonnen wurden, könnte der Aufstieg relativ schnell realisiert werden. Zumal die Mannschaft eingespielt und ohne große Veränderungen den Spielbetrieb wieder aufnehmen wird. Einzig Torwart Stefan Bonk wird aufgrund gesundheitlicher Probleme pausieren, wurde allerdings schon im ersten Halbjahr erfolgreich von seinem Bruder Lennart vertreten. Zudem ist Jan Giza nach seinem Kreuzbandriss wieder voll belastbar. Das einzige Hasberger Problem ist, dass man eben noch 17-mal in nur 13 Wochen spielen muss. Auch wenn die Hasberger Bank gut besetzt ist, könnte größeres Verletzungspech das Polster zum Schmelzen bringen.

Warnendes Beispiel ist das Schicksal des Delmenhorster TB von vor zwei Jahren: Als der damalige Tabellenzweite (hinter Ippener) sich spätestens ab Ostern mit eineinhalb Beinen in der Kreisliga sah, folgte eine Serie von Unentschieden und schließlich im entscheidenden Spiel eine Pleite gegen den FC Huntlosen, der von allen Teams unbeachtet eine Siegesserie gestartet hatte und schließlich dem DTB die Vizemeisterschaft wegschnappte. Dieses Szenario sollte man auch bei Hürriyet zumindest im Hinterkopf behalten. Trainer Mete Döner möchte mit seinem Team „unter die ersten drei“ kommen, was im Umkehrschluss wohl den Aufstieg bedeuten würde. Die Chancen sind aus vielen Gründen realistisch: Die im Sommer stark umgekrempelte Mannschaft hat sich schon im Verlauf der Hinrunde gut eingespielt und wird das wohl fortsetzen. Zudem kommen mit Hilmi Yavuzcan (Hicretspor), Yusa Baltaci (TV Jahn) und Ömer Dokcan (Vatanspor II) weitere Verstärkungen, während nur Turgay Turan (Hicretspor) die Rot-Weißen verlassen wird. Und Döners Mannschaft tritt gegen sämtliche Konkurrenten aus den Top Sechs zu Hause an, wo man bisher sämtliche Partien gewann.

Den nächsten Schritt hätte Hürriyet schon am kommenden Sonntag im Nachholspiel gegen Munderloh II machen können, doch diese Partie wurde bereits wieder abgesagt. Gleiches gilt für das Spitzenspiel zwischen Hasbergen und Falkenburg. Die Falken planen indes mit einem Platz im oberen Tabellendrittel. „Unser Ziel ist unverändert, wir würden uns gern weiterentwickeln und am Ende der Saison unter den ersten fünf in der Tabelle sein“, sagt Trainer Georg Zimmermann. Er kann demnächst auf Kai Wachtendorf setzen, der von Hude II zum Lokalrivalen wechselte und sich nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining befindet. Übrigens bestritt seine Mannschaft das finale Spiel der Hinrunde gegen Hürriyet am 14. November, die Falken befinden sich folglich seit drei Monaten in der erzwungenen Winterpause. Überhaupt könnte der immer dichter gedrängte Terminplan zum entscheidenden Faktor der Restsaison werden.

Zahlreiche Mannschaften – neben dem TuS Hasbergen auch die Verfolger Ganderkesee II und Wildeshausen II – haben sechs Nachholspiele vor der Brust. Von den beiden Reservemannschaften darf nur die aus Wildeshausen von der Kreisliga träumen, Ganderkesees Zweite ist nicht aufstiegsberechtigt. Wildeshausen II hat noch jeweils beide Duelle mit Hürriyet und Falkenburg auszutragen, da kann man aus eigener Kraft viel Boden gutmachen. In Wüsting und auch beim KSV Hicretspor hat man trotz sieben beziehungsweise acht Zählern Abstand zu Falkenburg noch Hoffnung. Hicret-Trainer Timur Cakmak begrüßte im Winter neben Turan von Hürriyet noch potenzielle Leistungsträger wie Hamso Ibrahim (Jahn), Meric Özdemir (SV Brake), Yusuf Kalmis (Ippener), Selman Kabas (A-Jugend Blumenthal, bis zur U17 bei Werder) und Germain Martens vom TSV Grolland, der vor Jahresfrist beim TV Jahn als Leader agierte. Damit kann trotz der Abgänge von Yavuzcan zu Hürriyet und Seyfali Sarilmaz (Blumenthal) eine rasante Aufholjagd gelingen.

Mehr noch als gewohnt sollte jede Mannschaft auf sich schauen, weil die extrem schiefe Tabelle einfach zu viel Raum für unberechenbare Veränderungen bietet. Das gilt natürlich auch für den Abstiegskampf, wo Jahn II immerhin noch neun Heimspiele hat, der FC Hude III sogar noch ein ganzes Dutzend. Im Klartext bedeutet das: Sogar der Tabellenneunte FC Hude II kann bei zehn Punkten Rückstand auf Falkenburg – bei immerhin noch elf Heimspielen – heimlich von der Kreisliga träumen, ab dem Zehnten aus Vielstedt beginnt die Abstiegszone. Das sind glänzende Voraussetzungen für eine spannende Rückrunde.