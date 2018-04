Der VfL Wildeshausen um Trainer Marcel Bragula holte zu Ostern drei Punkte aus zwei Partien gegen Frisia Wilhelmshaven und BW Bümmerstede. (INGO MÖLLERS)

Wildehsausen. Zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden haben den Bezirksliga-Kickern des VfL Wildeshausen über Ostern ordentlich zugesetzt. Nachdem die Elf von Trainer Marcel Bragula am Sonnabend beim 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den WSC Frisia Wilhelmshaven noch eine gute Leistung zeigte, unterlag sie am Ostermontag nach einem durchwachsenen Auftritt überraschend mit 0:2 (0:0) bei Blau-Weiß Bümmerstede und verliert dadurch weiter an Boden auf den Spitzenreiter SV Brake. „Die Niederlage war nicht unverdient. Bümmerstede hat das gut gemacht. Wir hatten Chancen in Hülle und Fülle, aber der Ball wollte einfach nicht rein“, haderte Bragula.

Keine Rotationsmöglichkeiten

Nach dem Kraftakt gegen Frisia sah der VfL-Coach keine Möglichkeit zur Rotation und bot deshalb exakt die selbe Startelf auf. „Wir mussten zwangsläufig genauso wieder aufstellen“, betonte er. Im ersten Durchgang war den Wildeshausern das Spiel vom Sonnabend dann auch deutlich anzumerken. „Die Beine waren noch sichtlich schwer“, sagte Bragula. Dennoch kontrollierte der VfL die Begegnung und hatte schon in der ersten Halbzeit einige aussichtsreiche Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel verstärkte sich die Überlegenheit der Gäste, doch bei den Abschlüssen stand den Wildeshausern entweder der glänzend haltende BW-Torwart Heini Thormann im Weg oder die eigenen Nerven machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben das Spiel heute in der Offensive verloren, was mehr als ärgerlich ist“, meinte Bragula.

In der 74. Minute kam es dann, wie es kommen musste: Wildeshausens Thorben Schütte unterlief eine Flanke und Bümmerstedes Steve Köster netzte per Kopf zum schmeichelhaften 1:0 für die Gastgeber ein. Wildeshausen versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal alles, bleib jedoch glücklos. Die heimstarken Hausherren setzten in der Nachspielzeit dann noch einen blitzsauberen Konter, den Timo Goldner zum 2:0-Endstand verwertete (90.+1). Durch diese mehr als bittere Auswärtspleite – bei einem Gegner, der seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen hatte – beträgt der Abstand nun bei zwei ausgetragenen Partien weniger acht Punkte auf den SV Brake, das an diesem Wochenende nicht zum Einsatz kam.

Wildeshausen schlägt Frisia

Im Vergleich zum Auftritt in Bümmerstede machte es Wildeshausen zwei Tage zuvor gegen den Tabellen-Vierten WSC Frisia Wilhelmshaven deutlich besser. „In dem Spiel haben wir eine gute Leistung gezeigt und sehr diszipliniert gespielt“, lobte Bragula sein Team, das durch einen Treffer von Christoph Stolle bereits nach 14 Minuten in Führung gegangen war.

Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Rene Tramitzke auf 2:0 (35.). Den verdienten 3:0-Schlusspunkt setzte Lukas Schneider in der 86. Minute. „Im zweiten Abschnitt haben wir die Führung verwaltet und nichts mehr zugelassen“, stellte Bragula zufrieden fest.

Es war nach zuletzt schwächeren Leistungen wieder ein überzeugender Auftritt des VfL, der eigentlich Mut für das schwierige Spiel in Bümmerstede hätte machen sollen. Doch Wildeshausen konnte nicht an die Leistung gegen Wilhelmshaven anknüpfen, sodass die Aufstiegsträume einen herben Dämpfer erlitten.

Nun kommt es am kommenden Sonntag zum absoluten Gipfeltreffen, wenn der SV Brake ab 15 Uhr im Krandel gastiert und Bragula dann sicherlich wieder auf eine frische Mannschaft zurückgreifen kann.