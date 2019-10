Die HSG Delmenhorst ist mit drei Niederlagen in die Spielzeit gestartet. Trainer Adran Hoppe will das Ruder nun herumreißen. (INGO MÖLLERS)

Schafft die HSG Delmenhorst II die Trendwende in der Handball-Landesliga Bremen oder baut die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg ihre Serie aus? Die beiden Truppen duellieren sich am Sonnabend ab 18.30 Uhr in der Stadionhalle an der Düsternortstraße in Delmenhorst. Während die Heim-Sieben mit null Zählern aus drei Spielen am Tabellenende steht, hat das Team aus dem Landkreis Oldenburg noch nicht verloren und steht bei 5:1 Punkten. Im Rhythmus sind beide Mannschaften noch nicht, dazu haben sie zu wenige Spiele absolviert. Es ist ungewöhnlich, dass sie Mitte Oktober erst dreimal auf dem Parkett standen.

In den vergangenen Spielzeiten trafen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und die TS Hoykenkamp jedes Jahr zweimal aufeinander. Durch den Abstieg der Turnerschaft fällt dieses Derby weg – aber ein neues steht der Sieben von Trainer Stefan Buß nun gegen Delmenhorst bevor. Diese Teams spielten zuletzt nicht gegeneinander, da die Delmenhorster in der Landesliga Bremen und die Bookholzberger in der Landesliga Weser-Ems an den Start gingen. Doch die Ligen wurden zu Beginn der Spielzeit neu geordnet, nun spielen beide in Bremen. Vor zwei Jahren duellierte sich die Landkreis-HSG noch mit der Erstvertretung der Delmenhorster in der Verbandsliga. „Aber Derby ist Derby. Egal, gegen welche Vertretung es geht“, meint Stefan Buß.

Delmenhorsts Coach Adrian Hoppe will im Derby die ersten Zähler einfahren. „Wir müssen mit aller Macht dran arbeiten, in die Saison zu kommen. Bisher haben wir wenig gespielt und immer verloren“, berichtet er. Dabei kassierte die Truppe 33 Tore im Schnitt. „Unser großes Problem war bisher die Abwehr. Daran haben wir die letzten spielfreien Wochen gearbeitet“, teilt Hoppe mit. Durch die Gegentorflut habe seine Mannschaft bisher kaum Treffer durch Tempogegenstöße erzielt – eigentlich eine Stärke. „Daher sind wir bislang nicht in die Partien reingekommen“, erklärt Hoppe. Entscheidend könnte im Derby werden, wer diesen Teil der Partie besser hinbekommt. „Der Gegner ist auch gut im Tempogegenstoß“, weiß er. Daher fordert er von seinen Mannen schnell zurückzulaufen. „Neben der Abwehrarbeit haben wir auch am Tempospiel gearbeitet. Bislang haben wir unser Potenzial noch nicht auf die Platte gebracht. Das wollen wir im Derby ändern. Da werden sicherlich auch viele Zuschauer da sein“, blickt Hoppe voraus.

Auch Buß erwartet ein enges Spiel. „Wir können wegen unserer 5:1 Punkte sicherlich befreiter aufspielen, Delmenhorst muss mit 0:6 jetzt kommen“, meint Buß. Besonders aussagekräftig sei die Tabelle aber aktuell nicht. „Delmenhorst hat eine junge Truppe, die zu Unrecht ganz unten steht“, sagt Buß. Dabei bezieht er sich auf die bisherigen Gegner. Die Hoppe-Sieben hat gegen Schiffdorf und Arbergen-Mahndorf verloren – den Tabellenersten- und zweiten. Bookholzberg hat bislang gegen den Dritt- und Vorletzten gewonnen. „Bei uns ist sicherlich noch Luft nach oben, aber das ist auch klar bei einigen Neuzugängen und mehreren Spielern, die aus der A-Jugend hochgekommen sind. Wir haben uns neu formiert, da kann noch nicht alles passen“, sagt Buß.

Einig sind sich die Trainer, dass beide Teams Siegchancen haben. „In der Liga kommt es viel auf die Tagesform an. Und wir haben erstmals in der Saison fast alle Leute dabei. Wir müssen eventuell sogar schauen, wen wir rauslassen müssen“, sagt Hoppe. Bei den Gästen fehlen laut Buß ein paar Spieler, aber der Kader sei sehr breit. „Da müssen sich jetzt halt andere beweisen. Insgesamt sind wir gut aufgestellt“, sagt der Coach. Auch die Bookholzberger haben zuletzt am Tempospiel gearbeitet. „Und mir waren es bisher auch zu viele technische Fehler“, berichtet Buß. Diese gelte es zu vermeiden, gerade in Derbys, in denen es oft hektisch werde. „Spiele werden in der Abwehr gewonnen. Da müssen wir hart, aber fair spielen. Und in solchen Spielen entscheidet der kühle Kopf. Wer den behält, der gewinnt auch“, prophezeit Buß.