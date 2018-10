Andrej Kunz überzeugte als einziger Rückraum-Shooter beim TV Neerstedt mit sieben Treffern aus dem Feld. (Ingo Möllers)

Elsfleth. Die Anzeigetafel in der Stadthalle Elsfleth verriet nach 60 Minuten eine extrem hohe Niederlage der Neerstedter Handballer: Die Schützlinge von Trainer Björn Wolken verloren mit 19:27 (7:7) beim Tabellenführer und Mitabsteiger Elsflether TB. Eine Woche nach der herben 18:32-Schlappe im Pokal beim Oberligisten SG Achim/Baden musste der TV Neerstedt seine Ambitionen auf die Tabellenführung in der Verbandsliga Nordsee damit erst einmal begraben. „Wir haben uns leider deutlich unter Wert verkauft und erneut keine gute Leistung gezeigt“, berichtete der engagierte TVN-Trainer. „Wir sollten jetzt unser Saisonziel überdenken und aufhören, ständig vom Aufstieg zu reden. Unsere jungen Spieler sind diesem Druck offensichtlich nicht gewachsen.“

Am Morgen des Spieltags war Wolken noch von der kurzfristigen Absage von Erik Hübner überrascht worden, dessen Fußverletzung sich als schwerwiegender als erwartet herausgestellt hatte. In der Wesermarsch verlief die erste Halbzeit sehr ausgeglichen, aber auch sehr torarm. Beide Mannschaften brachten es lediglich auf sieben Treffer. Der Neerstedter 4:2-Führung durch Florian Honschopp in der siebten Minute folgte der Ausgleich durch Bela Russler. Neerstedt brachte es in den 23 Minuten nach der eigenen Führung lediglich auf drei Treffer, ließ aber auch selbst nur ganz wenige Gegentreffer zu. Das sprach für eine gute Deckungsarbeit der Gäste und eine entsprechende Leistung von Torwart Niklas Planck im Neerstedter Gehäuse.

Schwacher Rückraum

Im Angriff jedoch haperte es ganz erheblich: Ungewohnte Fehlwürfe wie bei Rechtsaußen Mirko Reuter paarten sich mit mangelndem Mut, aus dem Rückraum zu werfen. „Wenn Elsfleth uns schon ganz defensiv annimmt, immer bei sechs Metern steht und – sarkastisch gesagt – noch drei Meter in den Torkreis hinein verteidigt, müssten unsere Rückraumschützen einfach mal werfen“, kommentierte ein enttäuschter Wolken. Außer Andrej Kunz, der es auf sieben Feldtore brachte, überzeugte kein Rückraumspieler.

Verlief die erste Halbzeit noch sehr ausgeglichen, so dominierten die Elsflether Gastgeber von Trainer Ulrich Adami den zweiten Durchgang ganz eindeutig. Bis zur 45. Minute sorgten vor allem Florian Doormann und Christopher Santen für eine satte 19:13-Führung des Elsflether TB, die bis zur 52. Minute auf 23:15 ausgebaut wurde. Wolken zeigte sich nicht nur mit der Leistung seines Teams, sondern auch mit der der Schiedsrichter unzufrieden, die das harte Einsteigen gegen die Neerstedter Kreisläufer kaum geahndet hätten – lediglich eine Zeitstrafe sprachen sie gegen die Gastgeber aus. „Heute kam einfach alles zusammen“, analysierte Björn Wolken.

Inwieweit das Spielen ohne Haftmittel den Auftritt des TVN in Elsfleth beeinflusst hat, kann nur spekuliert werden. Wolken: „Eigentlich bekommen unsere Männer das Werfen ohne Backe ganz gut hin, heute hat es gar nicht geklappt.“ Der Coach hat jetzt die Aufgabe, sein Team nach zwei herben Klatschen in Folge psychologisch wieder aufzubauen und eventuell auch durch eine Änderung des Saisonziels den Druck von seinem Team wegzunehmen. Vielleicht findet das Team dann wieder zur starken Form der ersten Saisonspiele zurück. Die beiden nächsten Partien gegen Langen und Achim/Baden II werden es zeigen.