Neuzugang: Uwe Schmitt. (FR)

Hude. Mehrere Neuzugänge kann die Tischtennis-Abteilung des TV Hude begrüßen, zwei Neue werden auch in der Aufstellung der ersten beiden Mannschaften auftauchen. Mit Klaus und Florian Krabbe verlassen allerdings auch zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft den Verein nach nur einem Jahr wieder.

Der am spektakulärsten anmutende Wechsel dürfte die geringste Wirkung entfalten: Neue Nummer eins der Huder – zumindest auf dem Papier – ist der Ägypter Aly Waala El-Din. „Wenn es gut läuft, wird Aly überhaupt nicht zum Einsatz kommen. Er ist nur als Absicherung gedacht, falls es wieder viel Verletzungspech gibt. Aber selbst dann kann es sein, dass Aly keine Zeit hat“, erklärt Hude-Urgestein Felix Lingenau. Der ehemalige ägyptische Nationalspieler pendelt beruflich zwischen Kairo und Bremen und war zuletzt 2017/18 für den Regionalligisten TTC Düppel gemeldet, für den er allerdings keine Partie bestritten hat. Sein letztes Ligaspiel hat Waala El-Din im März 2017 in der Oberliga für den MTV Jever gemacht, sodass sein TTR-Wert wegen Inaktivität von 2187 auf 2107 Punkte gesunken ist. Zustande gekommen ist der Kontakt über Gerrit Meyer, der beruflich häufiger mit dem Ägypter zu tun hat. Der zweite Neuzugang ist dagegen fest in der ersten Mannschaft eingeplant, auch wenn er erstmal in der Aufstellung der zweiten auftauchen wird. Uwe Schmitt hat zuletzt in der Hessenliga beim TTV Topspin Lorsch aufgeschlagen. Der 47-Jährige wohnt in Köln, verbringt seine Wochenenden aus privaten Gründen aber zumeist in Berne und wird nun den TV Hude verstärken. Er gehörte in seiner Jugend sogar zur deutschen Spitze seines Jahrgangs und kommt aktuell auf 1940 TTR-Punkte.

Klaus und Florian Krabbe hatten schon während der Saison immer wieder ihrem Frust mit dem neuen Plastikball Ausdruck verliehen und wollen nun deswegen – und teilweise auch wegen Verletzungsproblemen – den Schläger an den Nagel hängen. Auch Alex Dimitriou, der 2018/19 fünfmal in der ersten und zweimal in der zweiten Mannschaft eingesprungen war, hört komplett auf.

Durch Schmitt, die Rückkehr von Jonas Schrader aus seinem Auslandssemester, die überwundene Verletzung von Marc Engels und dadurch, dass Ryan Farrell nach Beendigung seines Praxissemesters wieder mehr Spiele bestreiten soll, hoffen die Huder insgesamt besser aufgestellt zu sein als zuletzt.

Der TVH nutzt die Möglichkeit, dass Spieler mittlerweile unbegrenzt als Ersatz in höheren Mannschaft aktiv sein dürfen und stellen deswegen theoretisch etwas anders auf, als die Einsätze praktisch geplant sind. Nominell bilden Waala El-Din, Farrell, Henke, Lingenau, Engels und Meyer die erste sowie Schmitt, Finn Oestmann, Marco Stüber, Dietmar Scherf, Sören Dreier und Christopher Imig die zweite Mannschaft. Tatsächlich sollen aber Farell, Henke, Lingenau, Engels, Meyer und Schmitt um den Oberliga-Aufstieg spielen, Waala El-Din und Imig sind als Ersatz vorgesehen. In der Zweiten sollen Oestmann, Stüber, Scherf, Dreier, sowie Jonas Schrader und Julian Meißner, die in der Meldung der dritten Mannschaft auftauchen, den Klassenerhalt in der Verbandsliga anpeilen.