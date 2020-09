Hudes Keeper Maximilian Gundelach musste den Ball dreimal aus dem Netz holen. An den Gegentreffern war er allerdings nicht schuld. (INGO MöLLERS)

Hude. Lars Möhlenbrock musste seinem Unmut erst mal Luft verschaffen. Nach dem Abpfiff der Bezirksliga-Partie gegen den SV Baris Delmenhorst kamen die Fußballer des FC Hude in einem Kreis zusammen und durften sich von ihrem Trainer ein paar deutliche Worte anhören. Dass die Begegnung letztlich mit einem 3:3 (2:2) endete, ärgerte den Huder Trainer gewaltig. Der Grund: Seine Mannschaft leistete sich – wieder mal – zu viele individuelle Fehler.

„Wir haben zwei Punkte verloren“, urteilte Möhlenbrock. Dass hin und wieder mal ein individueller Fehler passiere, sei normal, „aber wir haben fünf pro Spiel“, monierte der FCH-Coach. Drei eigene Treffer zu Hause müssten eigentlich für einen Sieg reichen. Doch die Gastgeber machten ihrem Kontrahenten das Toreschießen relativ leicht, sodass am Ende eben auch drei Gegentore standen. „Da müssen die Jungs endlich in die Spur kommen“, forderte Möhlenbrock. Sein Gegenüber Önder Caki befand, dass das Unentschieden verdient gewesen sei. Aber auch er machte bei seinem Team einen wesentlichen Kritikpunkt aus. „Wir waren die ersten 20 Minuten gut im Spiel. Nach dem 1:0 haben wir dann einen Gang zurückgeschaltet. Ich verstehe nicht warum“, sagte Caki.

Baris nutzte gleich die erste richtige Chance der Partie zur Führung. Der insgesamt sehr agile Elias Schröder spielte einen gut getimten Pass in den Strafraum, Mert Caki schloss ins lange Eck ab (12.). Mit diesem Gegentor konnte Lars Möhlenbrock noch am ehesten leben. „Das kannst du kriegen. Da haben wir kollektiv nicht gut gestanden“, meinte er. Eine knappe Viertelstunde später durften die Huder den Ausgleich bejubeln. Sie machten das Spiel schnell, Kevin Kari brachte den Ball von rechts in den Sechzehner, wo Ingmar Peters zur Stelle war und vollendete (26.). In der Folge waren die Gastgeber die aktivere Mannschaft, von den Delmenhorstern kam nun offensiv zu wenig. Die 2:1-Führung für den FCH war daher nicht unverdient. Ein Schuss von Peters landete am Arm von Alexander Pelman, Mohamed Alawie verwandelte den fälligen Elfmeter sicher (36.). Kurz vor der Pause hätte Alawie auf 3:1 stellen können, doch er verfehlte den Kasten frei aus elf Metern (43.). Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte fiel dann der Ausgleich. Eine Baris-Ecke segelte scharf in den Strafraum, Kari duckte sich weg und der Ball landete im Netz.

FCH trifft zweimal Aluminium

Nach dem Seitenwechsel dauerte es gerade mal fünf Minuten, bis die Gäste erneut in Führung gingen – und das Zustandekommen des Treffers war aus Huder Sicht vollkommen unnötig. Milan Heyls Rückgabe in Richtung Keeper Maximilian Gundelach geriet zu kurz, was der eingewechselte Zana Ibrahim eiskalt ausnutzte. Er schnappte sich die Kugel und schob alleine vor Gundelach ein (50.). „Das hat er gut antizipiert. Das macht ihn als Stürmer aus“, lobte Önder Caki seinen Torjäger, der bereits zum Saisonauftakt gegen Tur Abdin vier Treffer erzielt hatte. Allerdings musste er acht Minuten später verletzt ausgewechselt werden – ein dicker Wermutstropfen für den SVB.

Die Huder Antwort auf den Rückstand ließ aber nicht lange auf sich warten. Nachdem Baris-Torhüter Orhan-Can Karakaya einen Schuss von Ole Schöneboom an die Latte gelenkt hatte, staubte Peters zum 3:3 ab (55.). Anschließend kamen die Möhlenbrock-Mannen dem 4:3 näher als die Delmestädter, doch Peters (70.) und Schöneboom (74./78.) nutzten ihre Möglichkeiten nicht. Dann kam aber auch Baris noch mal auf und hätte seinerseits durchaus den entscheidenden Treffer markieren können. Elias Schröder tankte sich über die linke Seite komplett durch, doch sein Abschluss ging knapp am Tor vorbei (86.). Nur eine Minute später setzte er den Ball nach einer Hereingabe von Salwan Marwan Bees über den Kasten. In der Nachspielzeit hatten dann wieder die Huder die besseren Chancen und verpassten das 4:3 denkbar knapp. Peters und Cüneyt Yildiz fehlte dabei auch das nötige Quäntchen Glück – sie trafen jeweils das Aluminium.