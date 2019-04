Trainer Olaf Blancke muss seine Elf in den nächsten Tagen auf gleich zwei Gegner vorbereiten – keine leichte Aufgabe. (INGO MÖLLERS)

Der SV Atlas Delmenhorst hatte schon einige große Spiele in der jüngsten Vergangenheit: Der Saisonabschluss der Landesliga gegen den VfL Wildeshausen im Jahr 2017, als sich die Blau-Gelben in einem Herzschlagfinale zum Meister kürten und damit in die Oberliga aufstiegen. Oder das entscheidende Bezirksliga-Meisterschaftsspiel gegen die Krandelkicker, das 2015 ein besseres Ende für die Wildeshauser nahm – um nur zwei Beispiele zu nennen. Von der Bedeutung und den sich bietenden Möglichkeiten her dürfte das Spiel am Ostermontag jedoch alle bisherigen großen Partien übertreffen: Gegen den 1. FC Wunstorf kann der Fußball-Oberligist den Einzug ins Finale des NFV-Pokals schaffen (Anpfiff: 15 Uhr).

Der SV Atlas würde das Endspiel dann etwa vor einem Millionenpublikum austragen, da die ARD die Partie im Rahmen des Finaltags der Amateure live überträgt. Außerdem würde ein Sieg im Endspiel bedeuten, dass die Blau-Gelben in der nächsten Saison im DFB-Pokal auflaufen dürften. Aber nicht nur aus sportlicher Sicht könnte die Begegnung am Ostermontag daher eine außergewöhnliche Rolle in der Geschichte des SVA einnehmen, sondern eben auch aus finanzieller. „Zweifelsohne ist das jetzt eines der größten Spiele für uns“, sagt Sportvorstand Bastian Fuhrken, schickt aber hinterher: „Aber ich hoffe, dass wir nach der Partie sagen können, dass wir den wichtigsten Tag erst noch vor uns haben.“

Ohne Frage wirft die Partie gegen den Liga-Konkurrenten Wunstorf ihre Schatten voraus. Nicht nur wegen der Bedeutung, sondern auch wegen des Arbeitsaufwands für die Verantwortlichen. Bastian Fuhrken hofft, dass etwa 2000 Zuschauer den Weg ins Stadion finden. „Es ist aber schwer einzuschätzen. Wenn alles perfekt läuft, könnten wir vielleicht den Besucherrekord von 2200 Zuschauern gegen Kickers Emden brechen“, meint der 2. Vereinsvorsitzende. Allerdings ist es bekanntlich auch gefährlich, den zweiten vor dem ersten Schritt zu machen. Denn Atlas hat nicht nur die Begegnung im Pokal gegen Wunstorf vor der Brust, sondern auch noch die Liga-Partie diesen Donnerstag ab 18.30 Uhr gegen den VfL Oythe.

Auf den ersten Blick mag das Duell gegen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Vechta dabei verglichen mit dem „Highlightspiel“ erst mal recht unspektakulär wirken. Tatsächlich steht gegen den VfL allerdings einiges auf dem Spiel. Mit einem Sieg könnte die Elf von Trainer Olaf Blancke nämlich die Punkte 34, 35 sowie 36 holen und sich damit wohl endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden. „Es wäre schon wichtig, den Abstand zu Oythe zu vergrößern. Außerdem haben die meisten Spieler noch Wut im Nacken aus dem Hinspiel, das wir verloren haben. Das war unser schlechtestes Auswärtsspiel diese Saison“, bemerkt Fuhrken. Er habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass sich die Spieler ausschließlich auf Wunstorf und den Pokal konzentrierten. Vielmehr erweckten sie den Eindruck, dass sie sich einfach auf die kommenden Tage freuten und noch auf Oythe fokussiert seien. „Oythe kommt mit Aufwind, nachdem es letzte Woche gegen den TB Uphusen kurz vor Schluss das Siegtor gemacht hat. Olaf hat sich das Spiel vor Ort angeschaut“, erzählt Fuhrken.

Spannend wird daher sicherlich sein, wie der Coach seine Elf im Spiel nach vorne ausrichtet. Gegen ballbesitzorientierte Mannschaften, gegen die Atlas tiefer stehen und schnell umschalten konnte, verkauften sich die Blau-Gelben bislang recht ordentlich. Gegen den VfL Oythe wird die Blancke-Elf wohl aber mehr Ballbesitz haben und ihrerseits auf einen tief stehenden Kontrahenten treffen. Damit tat sich Atlas jedoch bisher äußerst schwer und schaffte es kaum, Torchancen zu kreieren. „Ich habe aber das Gefühl, dass wir jetzt, wo es wichtig wird, unserer Topform immer näher kommen“, meint Fuhrken. Ein Sieg gegen den abstiegsgefährdeten VfL Oythe wäre dabei nicht nur für die Tabelle wichtig, sondern eben auch für das Highlightspiel am Ostermontag. „Drei Punkte zuvor wären gut für das Selbstbewusstsein“, erklärte etwa Atlas-Flügelflitzer Patrick Degen nach dem 1:1-Remis gegen die U23 von Eintracht Braunschweig.

Und so dreht sich über Ostern irgendwie eben doch alles um das vermeintlich und aus Atlas-Sicht hoffentlich vorerst größte Spiel der Neuzeit. Bei den Verantwortlichen, der Mannschaft und natürlich den Fans: „Die organisieren wieder einen Einlauf mit Fahnen und allem Drum und Dran. Ich bin gespannt, was noch passieren wird. Ich habe etwas munkeln gehört“, sagt Fuhrken.