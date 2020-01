Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt haben die Herren des Hockeyclub Delmenhorst in der Oberliga gemacht. Nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang setzten sich die Mannen von Trainer Henning Bremer mit 5:3 (2:2) gegen Hannover 78 II durch. Durch diese drei Punkte überholten die Delmenhorster den Braunschweiger THC II und stehen nun mit neun Zählern auf Platz fünf in der Achterstaffel. Es folgen der THC II mit sieben, Hannover 78 II mit sechs und das Schlusslicht DHC Hannover II mit drei Punkten.

Die Gäste erwischten den besseren Start und legten das 1:0 vor (7.). Nach dem Rückstand machte der HCD deutlich mehr Druck, kam wegen vieler Fehlpässe jedoch kaum in den Schusskreis. Nachdem Robert Hader zunächst eine Großchance vergeben hatte (10.), markierte er nach einer Strafecke den 1:1-Ausgleich (15.). Die Hannoveraner vergaben ihrerseits zwei Strafecken (17./20.), nutzten dann jedoch die dritte zur erneuten Führung – 2:1 (25.). Nach einer vergebenen Strafecke (29.) schaffte es Jan Ahrens kurz vor der Pause, das 2:2 zu erzielen (30.). Er war es auch, der den HCD nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack zum 4:2 in Führung schoss (35./36.). Stephen Kramer besorgte in der 38. Minute das vorentscheidende 5:2. „Der HCD kam immer besser ins Spiel und hat den Gegner zum Beginn der zweiten Halbzeit bezwungen. Am Ende des Spiels wurden auf beiden Seiten einige Strafecken nicht genutzt“, berichtete Pressewart Thomas Hinz. Kurz vor Schluss erzielte Hannover das 3:5 (58.).

Bei den Damen des HCD läuft es in der Oberliga hingegen weiterhin nicht rund. Mit 1:3 (1:1) unterlagen die Schützlinge von Trainer Ulli Hader dem Bremer HC II. Damit stehen die Delmenhorsterinnen weiterhin mit nur einem Punkt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem DTV Hannover am Tabellenende. „Die Damen aus Delmenhorst haben das Spiel sehr ersatzgeschwächt, aber auch verdient verloren. Im Neuner-Kader waren drei Torhüterinnen aufgeführt“, berichtete Hinz.