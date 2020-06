Gabriele Rost-Brasholz musste aufgrund der Corona-Pandemie unter anderem auf die Europameisterschaften in Braga verzichten. (FR)

„Ein Lauf fällt definitiv nicht aus. Es kann regnen, schneien, minus 15 oder plus 40 Grad Celsius sein. Volksläufe finden immer statt“, sagt Robert Oestmann, Pressewart des Lauftreffs Ganderkesee. Doch dieses Jahr ist alles anders. Nach einer intensiven Vorbereitung auf die Frühjahrsläufe war die Ernüchterung groß, als diese aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. „Wir haben dann auf die Sommerläufe gehofft und uns von Termin zu Termin gehangelt. Aber auch das war leider nicht möglich“, erklärt Oestmann.

Auch das Lauf-Jahr von Gabriele Rost-Brasholz verlief bislang vollkommen anders als geplant. Im März wollte sie an den Europameisterschaften im portugiesischen Braga und Anfang April an der Straßenlauf-EM auf Madeira teilnehmen. Dort hätte sie die Chance gehabt, in ihrer Altersklasse W70 an ihre internationalen Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen. „Natürlich war die coronabedingte Absage der EM in Braga und auf Madeira enttäuschend, da ich mich darauf monatelang vorbereitet hatte. Auch alle weiteren nationalen Wettkämpfe wurden abgesagt“, berichtet die Schierbrokerin.

Die Volksläufe fehlen auch dem Lauf-Club 93 Delmenhorst. Aufgrund der Pandemie mussten die Organisatoren den jährlich stattfindenden Burginsellauf dieses Mal absagen. „Die Gesundheit aller Teilnehmenden, der Helferinnen und Helfer und natürlich auch die der Zuschauer hat oberste Priorität“, stellt Dieter Meyer, Pressesprecher des LC 93, klar. Daher sei die Absage des Burginsellaufs alternativlos gewesen. Er glaubt nicht daran, dass dieses Jahr noch Läufe über die Bühne gehen. „Die großen Herbstläufe wie der Bremen-Marathon können unter diesen Umständen eigentlich nicht durchgeführt werden“, vermutet Meyer.

Weitere Planung schwierig

Auch für Gabriele Rost-Brasholz ist die Planung der kommenden Monate schwierig. „Für das laufende Jahr habe ich nichts weiter geplant, allerdings habe ich inzwischen an einem virtuellen Lauf über zehn Kilometer teilgenommen“, erzählt sie. Auf so eine Alternative greift auch der LC 93 zurück. Die Laufsportler erhalten dadurch die Möglichkeit, zumindest virtuell am Burginsellauf teilzunehmen. Sie legen eine individuelle Strecke zurück und tragen ihre Zeiten sowie die gelaufene Strecke online ein. Los ging es am vergangenen Sonnabend, das Ende ist an diesem Sonntag.

„Es geht hierbei vor allem darum, den Wettkampfcharakter zu symbolisieren“, sagt Dieter Meyer, räumt aber auch ein: „Die richtigen Wettkämpfe fehlen uns natürlich sehr. Ein virtueller Lauf motiviert zwar, aber es ist kein Vergleich zu einem offiziellen Lauf.“ Der Blick in die Zukunft stimmt den Delmenhorster optimistisch: „Wir können unseren Lauftreff, der immer montags in der Graft stattfindet, hoffentlich bald wieder aufnehmen.“

Der Nachbarverein aus Ganderkesee ist bereits einen Schritt weiter. Seit einigen Wochen treffen sich die Sportler schon wieder. „Wir haben das zwei Wochen lang getestet und es hat sehr gut geklappt“, freut sich Robert Oestmann. Ein paar Änderungen gebe es aber natürlich. „Aufgrund der Abstandsregeln treffen wir uns derzeit auf dem Parkplatz des TSV Ganderkesee und nicht am Donnermoor. Da könnten wir die Abstände nicht einhalten. Auf der Laufstrecke sind wir dann meist in drei große Gruppen eingeteilt, sodass auch hier alle genügend Abstand halten können.“

Genau wie Meyer glaubt Oestmann nicht, dass dieses Jahr noch gestartet werden kann. „Wir hoffen zwar auf den Herbst, aber das wird wohl nichts.“ Davon lassen sich die Läufer aber nicht beirren. „Mit einem Ziel vor Augen erhöht man natürlich sein Trainingsvolumen. Wir setzen uns daher eigene Ziele. Ende April sind beispielsweise drei von uns einen Marathon von Ganderkesee aus über Harpstedt und Dünsen und wieder zurück gelaufen“, erzählt er. Es gehe bei so etwas darum, das umzusetzen, was man trainiert hat – im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Ab Herbst plant Oestmann dann die Laufsaison 2021. „Wir bleiben natürlich geduldig, zumal wir es als Läufer ja gut haben. Wir planen jetzt alles und machen dann einfach das Beste draus“, sagt der Ganderkeseer.

Für Gabriele Rost-Brasholz ist es hingegen schwierig, das nächste Jahr zu planen. „Nicht zuletzt angesichts meines Alters. Ab dem 1. Januar 2021 bin ich national bereits in der Altersklasse W75. Als einzigen Termin habe ich die für Juli geplante WM in Tampere (Finnland, Anm. d. Red.) ins Auge gefasst“, erzählt die 73-Jährige.

Alle drei sind sich einig, dass sich der Laufsport trotz oder sogar gerade wegen der Krise behaupten konnte. „Ich sehe seit März viel mehr Läufer als sonst. Es scheint, als habe der Laufsport durch die ganzen Beschränkungen sogar etwas profitiert. Wir müssen ja einfach nur die Schuhe anziehen, vor die Haustür gehen und loslaufen“, meint Oestmann. Dem kann Rost-Brasholz zustimmen: „Es hat mich erstaunt, dass ich den Ausfall der geplanten Wettkämpfe so gut weggesteckt habe. Mir war klar, dass ich als Läuferin gegenüber anderen Sportarten privilegiert bin, denn laufen kann man überall.“ Auch ihr Trainingsalltag habe sich kaum verändert. Ihr normales Lauftraining, das sie viermal die Woche absolviert, konnte sie ohne Einschränkungen fortführen. Lediglich auf das Aquatraining in der Grafttherme musste sie verzichten.

Auch Dieter Meyer empfindet die derzeitige Situation nicht als belastend und meint: „Das Schöne am Laufen ist, dass es auch in Pandemie-Zeiten jederzeit möglich ist. Vielleicht fehlt uns derzeit ein bisschen das Ziel vor Augen, aber das Positive ist doch, dass wir unseren Sport überhaupt ausüben dürfen. Wir können jederzeit und überall laufen.“