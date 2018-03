Victoria Lening absolvierte nach ihrem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr am Max-Planck-Gymnasium und beim TV Jahn Delmenhorst. Nun wird ein Nachfolger für die junge Frau gesucht. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Victoria Lening unterstützt Lehrer im Unterricht, begleitet Sportprojekte und leitet Jugendgruppen: Die ehemalige Schülerin leistet seit August 2017 ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) am Max-Plack Gymnasium in Delmenhorst und beim TV Jahn Delmenhorst. Da sich ihre Zeit jetzt dem Ende zuneigt, suchen das MPG und der TV Jahn einen neuen FSJler. „Vor allem sind uns Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit sehr wichtig. Das wird bei unserer Wahl stark berücksichtigt“, erläutert die Schulleiterin Cordula Fitsch-Saucke. Der junge Erwachsene bis 25 Jahre sollte vor allem sportbegeistert sein.

Projekte leiten und Gruppen führen

Dank der Kooperation der Schule mit dem Verein ergeben sich für Lening vielfältige Möglichkeiten, um vormittags mit den Jugendlichen und nachmittags mit den Kindern zu arbeiten. So unterstützt sie vormittags in der Schule den Sportunterricht der fünften bis elften Klasse und hilft bei anderen Projekten mit. „Sie kümmert sich unter anderem um die Wettbewerbe von Jugend trainiert für Olympia“, erklärt die Schulleiterin. Darüber hinaus engagiert sich die ehemalige Schülerin auch außerhalb der Stunden, zum Beispiel in der „Bewegten Pause“, die vor allem jungen Schülern für den Bewegungsausgleich am Maxe angeboten wird.

So hat sie nachmittags Zeit, um sich beim TV Jahn zu engagieren. Hier leitet Lening mithilfe ihrer Kollegen viele Sportgruppen, etwa im Volleyball, Fußball, Tanzen oder Tischtennis. „Ich habe einen Einblick in das Projekt- und Platzmanagement bekommen“, berichtet die FSJlerin. Sie habe dabei zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, überfordert zu sein. „Ich habe zwischen den Schulzeiten und der Arbeit im Verein viel Freizeit und mache auch nicht zu spät Feierabend“, bestätigt sie. Außerdem wisse sie, dass sie sich immer auf ihre Kollegen im Verein und in der Schule verlassen könne, falls es Probleme gibt. Lening ist mit ihrem FSJ im Bereich Sport mehr als zufrieden: „Es haben sich für mich alle Erwartungen erfüllt. Ich habe viele Erfahrungen für mein weiteres Leben gesammelt“, sagte sie. Auch hat sie die Möglichkeit genutzt und eine Trainer-C-Lizenz erworben.

„Den neuen Bewerber möchten wir ebenfalls gerne im Bereich Sport einbinden“, sagt Fitsch-Saucke. Der Spaß und die Motivation sowie der Wille, etwas verändern zu wollen und entsprechend zu planen, seien dabei ausschlaggebend. Im Gegenzug entwickle der FSJler Verantwortungsgefühl, eine gute Sozialkompetenz und sammle erste berufliche Erfahrungen. Der zuständige Lehrer Marco Castiglione, der gleichzeitig Fußball-Abteilungsleiter beim TV Jahn ist, erklärt, dass die Tätigkeitsfelder je nach Qualifikationen des zukünftigen FSJlers verschieden seien und je nach Neigung sowie Talent in Absprache mit dem Freiwilligen erstellt werden. Die Arbeitszeit beträgt 39 Stunden pro Woche. Interessierte können ihre Bewerbung bis zum 30. April direkt an das Max-Planck Gymnasium oder per E-Mail an: info@mpg-del.de senden.