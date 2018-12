Hört zum Ende der Saison aus privaten Gründen als Trainer des TV Neerstedt auf: Björn Wolken. (Ingo MÖllers)

Neerstedt. 29 Tore geworfen und dennoch verloren – das passiert den Handball-Männern des TV Neerstedt in der Verbandsliga Nordsee sehr selten. Die für ihre kompromisslose Abwehrarbeit bekannte Mannschaft um Philipp Hollmann und Malte Kasper zeigte sich gegen den TuS Haren jedoch von einer ungewohnten Seite und bekam selten Zugriff auf den Harener Angriff. Letztendlich unterlag das Team von Trainer Björn Wolken den Gästen recht überraschend mit 29:32 (15:14). „Die Emsländer haben mit einer kleinen Besetzung sehr clever agiert“, analysierte er nach dem Spielende. „Die Achse Stefan Sträche/Martin Giesen konnten wir nicht konsequent genug stören und haben so viele Gegentreffer wie selten kassiert. Bei 32 Gegentoren braucht niemand zu fragen, woran es gelegen hat“, sagte Wolken, „es waren die wiederholten Schwächen in unserer Deckungsarbeit, die uns heute die Suppe versalzen haben. Meinem Gegenüber Martin de Hoop konnte ich nur zu einem verdienten Sieg gratulieren.“

Die Niederlage allein dürfte schon Schock genug gewesen sein für die Neerstedter Spieler, doch sie mussten im Anschluss noch einen weiteren verkraften: Björn Wolken hört zum Ende der laufenden Saison als Trainer des TV auf. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, beruht die Entscheidung des Coaches allein auf beruflichen und privaten Gründen. „Wir als Verein bedauern dies überaus, sind ihm jedoch für seine hier geleistete gute Arbeit in den vergangenen zwei Jahren sehr dankbar. Am Saisonziel Aufstieg werden Björn Wolken, seine Mannschaft und der Verein weiter hart arbeiten“, schrieb der TVN auf seiner Website.

Ein kongeniales Duo

Von Beginn an zeigten die beiden Top-Scorer der Liga, Stefan Sträche (115 Tore) und Martin Giesen (87 Tore), die kongenial miteinander spielten und ein blindes Verständnis zwischen Rückraumspieler und Kreisläufer demonstrierten, dass Haren in der Neerstedter Halle die Punkte erkämpfen wollte. Über 3:2 bis zum 8:6 lagen die Gäste in Front, weil Neerstedts Deckung kein probates Mittel gegen dieses Duo fand, das insgesamt 22 der 32 Harener Tore markierte.

Nach 20 Minuten stabilisierte sich die TVN-Abwehr, als Folge übernahmen die Gastgeber über 11:9 und 13:11 (Andrej Kunz) die Führung. Eine Zeitstrafe gegen Martin Giesen führte in Neerstedter Überzahl zu einem Strafwurf, den Mario Reiser in der finalen Spielsekunde der ersten Halbzeit nicht verwandeln konnte – 15:14 der Pausenstand.

Im zweiten Durchgang knüpften die Männer des TVN an die guten finalen zehn Minuten der ersten Halbzeit an und gingen durch Florian Honschopp, Andrej Kunz und Philipp Hollmann beim 18:15 mit drei Toren in Führung. Beim 22:18 sah es nach einem Neerstedter Sieg aus. Durch zwei Zeitstrafen gegen den TVN kamen die Emsländer jedoch wieder heran und übernahmen beim 24:23 erneut das Kommando. Sträche und Giesen erhöhten auf 23:26. Wolken stellte seine 6:0-Deckung auf 4:2 um, sein Team schaffte es jedoch nicht, den Drei-Tore-Rückstand zu egalisieren.

„Wir sind nach dem 22:18 von unserem Weg abgekommen – bedingt auch durch die Zeitstrafen“, berichtete Wolken. „Unsere Deckung hat sich in diesem Spielabschnitt erneut nicht als sehr clever gezeigt. Es ist schade, weil wir uns eine Woche lang im Training auf das Duo Sträche/Giesen eingestellt haben. Wir wussten, was kommt, und haben es leider nicht abwehren können. Deshalb hatten wir den Sieg auch nicht verdient“, erkannte der TVN-Coach den Harener Erfolg an.

Die Neerstedter gehen jetzt bereits in die Weihnachtspause, das nächste Punktspiel steht für den 13. Januar bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen auf dem Programm. Wollen sie noch in den Kampf um Platz zwei eingreifen, so sollte dort ein Auswärtssieg herausspringen. „Alles ist möglich“, gibt Wolken sich optimistisch, „mein Team wird wieder aufstehen und angreifen.“